Столкновения в Сирии из-за видео с нападением на алавитскую святыню в Алеппо

By Euronews

Новые власти заявляют, что 14 сотрудников МВД были убиты в результате засады, устроенной "остатками режима Асада".

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Спокойствие вернулось на улицы Тартуса, Хомса и Латакии, где накануне прошли акции протеста и столкновения после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено сожжение алавитской святыни в Алеппо.

Переходные власти, назначенные исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам", которая возглавила наступление, свергнувшее президента Башара Асада, заявили, что видео с нападением на святыню в Алеппо относится ко времени наступления в конце ноября.

В заявлении министерства внутренних дел говорится, что нападение было совершено "неизвестными группами" и что распространение видео служит "разжиганию розни среди сирийского народа на этом чувствительном этапе".

На фоне протестов настоятели поврежденного храма опубликовали заявление, в котором подтвердили, что видео было снято в ходе наступления повстанцев месяц назад, в обращении звучит призыв к спокойствию и самоконтролю. По мнению настоятелей, публикация видео в данный момент была направлена на то, "чтобы посеять разногласия в сирийском обществе и нарушить гражданский мир".

Некоторые протестующие требовали освободить солдат бывшей сирийской армии, которые сейчас находятся в тюрьмах группировки "Хайят Тахрир аш-Шам".

Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Великобритании, сообщает, что по меньшей мере один протестующий был убит и пять получили ранения в Хомсе, так как силы нового правительства приступили к подавлению беспорядков.

Новый министр внутренних дел Сирии Мохаммед Абдель Рахман заявил, что 14 сотрудников министерства внутренних дел были убиты "остатками режима Асада".

Столкновения произошли также в Дамаске. Это самые жестокие и масштабные беспорядки в стране с тех пор, как две недели назад был свергнут Башар Асад.

Рахман поклялся расправиться с "каждым, кто осмелится подорвать" безопасность в Сирии, подвергнуть опасности жизни ее граждан или остановить процессы установления мира и стабилизации ее будущего.

В Латакии, Тартусе, Джебле и Хомсе действует режим комендантского часа.