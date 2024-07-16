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Еврокомиссары бойкотируют председательство Венгрии

Встречи Орбана с Путиным, Си Цзиньпином и Трампом вызвали осуждение в ЕС
Встречи Орбана с Путиным, Си Цзиньпином и Трампом вызвали осуждение в ЕС Авторское право Valeriy Sharifulin/Sputnik
Авторское право Valeriy Sharifulin/Sputnik
By Euronews
Опубликовано
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«Миротворческие визиты» Виктора Орбана назвали злоупотреблением полномочиями

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Еврокомиссия бойкотирует председательство Венгрии в ЕС: ни один из еврокомиссаров не будет присутствовать на неформальных встречах, организованных Будапештом; их заменят чиновники более низкого ранга. Возмущение Брюсселя вызвало турне венгерского премьера Виктора Орбана, который посетил Киев, Москву, Пекин, а позже и экс-президента США Дональда Трампа, заявив, что ищет пути прекращения огня в Украине.

В Еврокомиссии и Европарламенте сочли, что Орбан злоупотребил председательством в Совете ЕС и нарушил международные обязательства и договоры Европы.

Некоторые евродепутаты даже пошли дальше и призвали ввести в действие статью 7 Договора о Европейском Союзе, лишающую Венгрии права голосования.

Рихо Террас, депутат Европарламента от Эстонии

«Мы написали письмо в котором даём Виктору Орбану очень чёткий сигнал, что у него нет мандата действовать от имени Европейского союза, разговаривая с Путиным и Си Цзиньпином. Этим он оправдывает российскую агрессию в Украине. И это совершенно не нормально».

В Венгрии называют действия Еврокомиссии политической кампанией Урсулы фон дер Ляйен, которая добивается переизбрания.

Кинга Галь, депутат Европарламента от Венгрии

«Это неприемлемая политическая кампания, потому что роль Еврокомиссия должна заключаться в честном и дружественном сотрудничестве между европейскими институтами. А то, что мы видим сейчас, свидетельствует о том, что они фактически злоупотребляют европейскими институтами в политических целях».

Страны Балтии, Польша, Швеция и Финляндия также не будут отправлять своих национальных министров на встречи, организованные Венгрией. С другой стороны Австрия, хоть и осудила действия Орбана, высказалась против бойкота.

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