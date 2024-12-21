РЕКЛАМА

Автомобиль врезался в рождественский рынок в Магдебурге. По меньшей мере пять человек погибли и более 200 получили ранения. Подозреваемый в совершении преступления арестован. Им оказался Талеб А., врач, родившийся в Саудовской Аравии и проживающий в Германии с 2006 года.

В Германии в целях предотвращения радикализации неоднократно обсуждались меры профилактики и просвещения. Консультант по борьбе с терроризмом Ребекка Шёненбах написала на сайте X: "Образование не предотвращает радикализацию".

Euronews поинтересовался, что она имеет в виду. Шёненбах объясняет: "В организованных террористических группах можно встретить хорошо образованных людей; исторически сложилось так, что такие группы, как запрещенная в Германии исламистская "Хизб ут-Тахрир", рекламировали себя в университетах. Радикальные левые террористические организации, такие как НФОП ("Народный фронт освобождения Палестины"), который в ЕС классифицируется как террористическая организация, также вербуют в студенческой среде, что наблюдается в немецких университетах с 7 октября 2023 года. Этими примерами я хотела бы подчеркнуть, что образование не предотвращает радикализацию автоматически, поэтому одних образовательных программ в качестве превентивной меры недостаточно".

Радикальные высказывания Талеба А.

В случае с Талебом А. ясно, что он годами делился исламофобскими идеями в интернете и симпатизировал партии "Альтернатива для Германии". Он хотел создать академию для бывших мусульман вместе с АдГ и, по сообщениям ряда СМИ, задавал вопрос: "А кто еще борется с исламом в Германии?".

По сообщениям СМИ, немецкие власти ранее получали предупреждения от Саудовской Аравии о Талебе А.

Он был активен в основном на сайте X. На этой платформе он объявил о мести немецкому государству. "Я уверяю вас, что месть наступит в ближайшее время на 100 процентов. Даже если это будет стоить мне жизни". Он обвинил немецкое государство в исламизации.

Euronews спросил Ребекку Шёненбах, как она оценивает радикализацию пожилых людей в сети X:

"Потенциал для онлайн-радикализации существует не только в Twitter, пожилые люди также становятся мишенью для других социальных платформ. В целом, поколение старше 50 лет чаще делится фальшивыми новостями, поскольку они, очевидно, менее способны распознать их, чем более молодые интернет-пользователи. В случае с преступником из Магдебурга, однако, сошлись несколько факторов: его X-активность свидетельствует о радикальных настроениях, но произошла ли радикализация в интернете - вопрос спорный".

Шёненбах отмечает, что пока "нет никакой публично подтвержденной информации о социальном окружении магдебургского преступника, его психическом заболевании, личных контактах или других факторах, которые могли бы повлиять на его радикализацию".

О Талебе А. уже сообщали властям

Шёненбах продолжает: "Несомненно то, что о нем уже сообщали властям по меньшей мере два человека, так что он был заметен в течение нескольких месяцев, если не лет. Это также поднимает вопрос о том, были ли в его профессиональной среде зафиксированы какие-либо поведенческие проблемы". Однако на данный момент слишком многое неясно, "чтобы делать какие-либо четкие заявления", - добавляет эксперт.

По информации новостного журнала Der Spiegel, жалоба на Талеба А. была подана в декабре 2023 года. В ней говорилось о публикациях А. в сети X, в которых он заявил, что Германия "заплатит цену" за якобы преследование беженцев из Саудовской Аравии. Управление уголовной полиции земли Саксония-Анхальт провело расследование, по результатам которого установила, что в высказываниях не было конкретной угрозы.

Организация Säkuläre Flüchtlingshilfe в своем заявлении также указала, что в прошлом имела контакты с предполагаемым преступником. Последний внесудебный контакт состоялся в 2018 году. "Изначально планировалось совместное сотрудничество для координации помощи беженцам-атеистам из Саудовской Аравии. Однако это сотрудничество не удалось", - говорится в заявлении.

С тех пор контакты с Талебом А. осуществлялись только через адвокатов и суды. Ассоциация сообщает, что в 2019 году ее члены подали заявление в полицию "после самой гнусной клеветы и словесных нападок с его стороны". "За все это время мы не смогли выявить ни одной причины, объясняющей его клеветническую кампанию и агрессивность его обвинений", - говорится далее в заявлении.

По информации Spiegel, теперь также стало известно, что предполагаемый преступник должен был предстать перед судом в Магдебурге 19 декабря, за день до преступления. В феврале 2024 года в Берлине ему было вынесено постановление о наказании за "неправомерное использование экстренных вызовов". А. подал апелляцию.