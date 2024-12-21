Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

"Образование не защищает от радикализации": эксперт - о нападении в Магдебурге

Спасатели на месте нападения в Магдебурге
Спасатели на месте нападения в Магдебурге Авторское право  Ebrahim Noroozi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Ebrahim Noroozi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Johanna Urbancik & Anne Frieda Müller
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Одних образовательных мер недостаточно для предотвращения радикализации, считает консультант по борьбе с терроризмом Ребекка Шененбах. Это подтверждает пример подозреваемого в нападении в Магдебурге

РЕКЛАМА

Автомобиль врезался в рождественский рынок в Магдебурге. По меньшей мере пять человек погибли и более 200 получили ранения. Подозреваемый в совершении преступления арестован. Им оказался Талеб А., врач, родившийся в Саудовской Аравии и проживающий в Германии с 2006 года.

В Германии в целях предотвращения радикализации неоднократно обсуждались меры профилактики и просвещения. Консультант по борьбе с терроризмом Ребекка Шёненбах написала на сайте X: "Образование не предотвращает радикализацию".

Euronews поинтересовался, что она имеет в виду. Шёненбах объясняет: "В организованных террористических группах можно встретить хорошо образованных людей; исторически сложилось так, что такие группы, как запрещенная в Германии исламистская "Хизб ут-Тахрир", рекламировали себя в университетах. Радикальные левые террористические организации, такие как НФОП ("Народный фронт освобождения Палестины"), который в ЕС классифицируется как террористическая организация, также вербуют в студенческой среде, что наблюдается в немецких университетах с 7 октября 2023 года. Этими примерами я хотела бы подчеркнуть, что образование не предотвращает радикализацию автоматически, поэтому одних образовательных программ в качестве превентивной меры недостаточно".

Радикальные высказывания Талеба А.

В случае с Талебом А. ясно, что он годами делился исламофобскими идеями в интернете и симпатизировал партии "Альтернатива для Германии". Он хотел создать академию для бывших мусульман вместе с АдГ и, по сообщениям ряда СМИ, задавал вопрос: "А кто еще борется с исламом в Германии?".

Related

По сообщениям СМИ, немецкие власти ранее получали предупреждения от Саудовской Аравии о Талебе А.

Он был активен в основном на сайте X. На этой платформе он объявил о мести немецкому государству. "Я уверяю вас, что месть наступит в ближайшее время на 100 процентов. Даже если это будет стоить мне жизни". Он обвинил немецкое государство в исламизации.

Euronews спросил Ребекку Шёненбах, как она оценивает радикализацию пожилых людей в сети X:

"Потенциал для онлайн-радикализации существует не только в Twitter, пожилые люди также становятся мишенью для других социальных платформ. В целом, поколение старше 50 лет чаще делится фальшивыми новостями, поскольку они, очевидно, менее способны распознать их, чем более молодые интернет-пользователи. В случае с преступником из Магдебурга, однако, сошлись несколько факторов: его X-активность свидетельствует о радикальных настроениях, но произошла ли радикализация в интернете - вопрос спорный".

Шёненбах отмечает, что пока "нет никакой публично подтвержденной информации о социальном окружении магдебургского преступника, его психическом заболевании, личных контактах или других факторах, которые могли бы повлиять на его радикализацию".

О Талебе А. уже сообщали властям

Шёненбах продолжает: "Несомненно то, что о нем уже сообщали властям по меньшей мере два человека, так что он был заметен в течение нескольких месяцев, если не лет. Это также поднимает вопрос о том, были ли в его профессиональной среде зафиксированы какие-либо поведенческие проблемы". Однако на данный момент слишком многое неясно, "чтобы делать какие-либо четкие заявления", - добавляет эксперт.

По информации новостного журнала Der Spiegel, жалоба на Талеба А. была подана в декабре 2023 года. В ней говорилось о публикациях А. в сети X, в которых он заявил, что Германия "заплатит цену" за якобы преследование беженцев из Саудовской Аравии. Управление уголовной полиции земли Саксония-Анхальт провело расследование, по результатам которого установила, что в высказываниях не было конкретной угрозы.

Организация Säkuläre Flüchtlingshilfe в своем заявлении также указала, что в прошлом имела контакты с предполагаемым преступником. Последний внесудебный контакт состоялся в 2018 году. "Изначально планировалось совместное сотрудничество для координации помощи беженцам-атеистам из Саудовской Аравии. Однако это сотрудничество не удалось", - говорится в заявлении.

С тех пор контакты с Талебом А. осуществлялись только через адвокатов и суды. Ассоциация сообщает, что в 2019 году ее члены подали заявление в полицию "после самой гнусной клеветы и словесных нападок с его стороны". "За все это время мы не смогли выявить ни одной причины, объясняющей его клеветническую кампанию и агрессивность его обвинений", - говорится далее в заявлении.

По информации Spiegel, теперь также стало известно, что предполагаемый преступник должен был предстать перед судом в Магдебурге 19 декабря, за день до преступления. В феврале 2024 года в Берлине ему было вынесено постановление о наказании за "неправомерное использование экстренных вызовов". А. подал апелляцию.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Вблизи аэропортов Германии в этом году были замечены более 100 беспилотников

Новая провокация: российский самолет-разведчик над Балтийским морем - истребители Люфтваффе отвечают

Главный подозреваемый в деле об исчезновении Мадлен Макканн освобожден из тюрьмы