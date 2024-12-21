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Магдебургский террорист хотел отомстить властям Германии за исламизацию Европы

Подозреваемый угрожал отомстить властям Германии за исламизацию Европы
Подозреваемый угрожал отомстить властям Германии за исламизацию Европы Авторское право AP Photo/Ebrahim Noroozi
Авторское право AP Photo/Ebrahim Noroozi
By Euronews
Опубликовано
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Подозреваемый в нападении на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге часто проявлял активность в социальных сетях и, судя по всему, придерживался конспирологического и правоэкстремистского мировоззрения.

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В результате нападения на рождественский рынок в Магдебурге погибли по меньшей мере 4 человека и более 200 получили ранения.

В немецких СМИ появилась информация о предполагаемом нападавшем.

Его зовут Талеб Абдулмохсен. Он родился в Саудовской Аравии в 1974 году, а в 2006-м переехал в Германию. Специалист по психиатрии и психотерапии, он живет примерно в 50 километрах к югу от Магдебурга.

Предполагаемый преступник в течение многих лет делился исламофобскими идеями в интернете.

В интервью FAZ в 2019 году Талеб Абдулмохсен назвал себя "самым агрессивным критиком ислама в истории".

Он основал онлайн-платформу, помогающую гражданам Саудовской Аравии просить убежища в Германии, и утверждал, что государство предоставляет убежище "сирийским джихадистам".

Текст его профиля на сайте X гласит: "Германия хочет исламизировать Европу".

Он также обвинил полицию в использовании "грязной тактики" против критиков ислама.

Эксперт по терроризму Питер Р. Нойманн, работающий преподавателем в Королевском колледже Лондона, так прокомментировал профиль преступника на сайте X: "После 25 лет работы в этой сфере кажется, что тебя уже ничто не может удивить. Но 50-летний саудовский экс-мусульманин, живущий в Восточной Германии, любящий AдГ и желающий наказать Германию за ее терпимость к исламистам, - такое у меня в голове не укладывается".

Абдулмохсен объявил на сайте X, что он отомстит немецкому государству: "Я уверяю вас, что 100-процентная месть наступит в ближайшее время. Даже если это будет стоить мне жизни".

За многими актами насилия в Германии стоят конспирологические, правоэкстремистские идеи. По данным Федерального ведомства уголовной полиции, с 1990 года жертвами правого терроризма стали 109 человек. Кроме того, с 2019 года общее число уголовных преступлений и актов насилия, совершенных правыми экстремистами, неуклонно растет.

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