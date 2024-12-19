Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Жители Майотты возмущены отсутствием оперативной помощи

Архипелаг Майотта
Архипелаг Майотта Авторское право  Adrienne Surprenant/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Adrienne Surprenant/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Здесь не хватает продуктов и воды. У 80% населения нет электричества. Жители пострадавшего от урагана архипелага Майотта говорят, что власти неадекватно реагируют на кризис.

Жители Майотты, заморского департамента Франции, не скрывают отчаяния и недовольства из-за отсутствия, как они считают, оперативной помощи от государства.

Архипелаг пострадал от от циклона "Шидо". Постапокалиптическую картину своими глазами увидел президент Франции Эммануэль Макрон. Он прибыл на Майотту спустя шесть дней после того, как стихия разрушила практически все на своем пути. Многие здесь считают, что их бросили на произвол судьбы.

"Я слышал, что вы тут говорили. Я из Уангани, там нет воды, нет спасательных служб уже шесть дней. Вы думаете, что шесть дней — это нормально? Считаете, что это нормально?" - задает Макрону вопрос местный житель.

Макрон, который продлил свой визит на архипелаг, сообщил, что будет принят специальный закон, который облегчит восстановление Майотты.

В Мамуцу административном центре Майотты люди терпеливо стоят в очередях у нескольких работающих бензоколонок.

Разрушенные дома покинули тысячи жителей. В этой школе нашли убежище около пятисот человек. У них нет большинства основных продуктов. Не хватает воды. Нет электричества.

"Я хочу спросить у правительства. Так происходит во всех депортаментах Франции Или вот так бросают людей только на Майотте?" - говорит местный житель.

Глава государства объявил 23 декабря во Франции днем национального траура. По официальным данным стихия унесла жизни 31 человека. Но число погибших считают власти значительно возрастет.

