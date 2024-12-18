Спецпосланник ООН: "Мы можем увидеть начало новой Сирии"

РЕКЛАМА

Посетив Дамаск и встретившись с его новыми властями, спецпредставитель ООН в Сирии Гейр Педерсен заявил, что стране необходим политический переход, который будет заслуживающим доверия и инклюзивным для сирийского общества. По словам Педерсена, этот процесс должен проходить в соответствии с резолюцией ООН, принятой в 2015 году.

В беседе с журналистами в среду спецпредставитель ООН также упомянул о принятии новой конституции:

Есть большая надежда, что теперь мы можем увидеть начало новой Сирии. Новой Сирии, которая в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности примет новую конституцию, которая обеспечит, что это будет общественный договор, новый общественный договор для всех сирийцев. И что у нас будут свободные и справедливые выборы, когда это время наступит после переходного периода. Гейр Педерсен спецпредставитель ООН в Сирии

Пока не ясно, будет Хаят Тахрир аш-Шам, основная сила повстанцев, которые сейчас контролирует Сирию, продолжать такой процесс. Группировка создала временную администрацию, состоящую из членов ее так называемого правительства спасения.

Она будет контролировать страну до марта, но новый правитель Ахмед аль-Шараа, известный как аль-Джулани, не дал ясного ответа на вопрос, как будет происходить переход к новому легитимному правительству.