Мицотакис: "Сирия должна быть инклюзивной"

Сирия должна быть инклюзивной, чтобы охватить все группы, одновременно решая проблему нынешней фрагментации страны. Потому что народ Сирии также много пострадал и не должен подвергаться еще большему перемещению. И, конечно, мы надеемся, что будущая стабильность в Сирии также позволит миллионам беженцев, покинувших страну, многие из которых на самом деле находятся в Ливане, вернуться в свою страну.