Мицотакис: "Сирия должна быть инклюзивной"

Премьер-министр Греции первым из европейских лидеров посетил Бейрут после прекращения огня и обсудил со своим ливанским коллегой ситуацию в регионе.
Кириакос Мицотакис первым среди европейских лидеров посетил Ливан после прекращения огня с Израилем. Греческий премьр встретился со своим ливанским коллегой Наджибом Микати и подтвердил готовность Афин поддержать укрепление государственных институтов Ливана, включая вооруженные силы, играющие важную роль в реализации прекращения огня.
Лидеры также обсудили быстрое развитие событий в Сирии после падения режима Башара Асада.
Ранее премьер-министр Греции встретился с Патриархом Антиохийским Иоанном и признал ключевую роль Патриархата в этом неспокойном регионе.
Визит Мицотакиса в Ливан планировался на 6 декабря, но был отложен из-за поломки правительственного самолета.