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Мицотакис: "Сирия должна быть инклюзивной"

Премьер-министр Греции кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции кириакос Мицотакис Авторское право Bilal Hussein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Bilal Hussein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано
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Премьер-министр Греции первым из европейских лидеров посетил Бейрут после прекращения огня и обсудил со своим ливанским коллегой ситуацию в регионе.

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Кириакос Мицотакис первым среди европейских лидеров посетил Ливан после прекращения огня с Израилем. Греческий премьр встретился со своим ливанским коллегой Наджибом Микати и подтвердил готовность Афин поддержать укрепление государственных институтов Ливана, включая вооруженные силы, играющие важную роль в реализации прекращения огня.

Лидеры также обсудили быстрое развитие событий в Сирии после падения режима Башара Асада.

Сирия должна быть инклюзивной, чтобы охватить все группы, одновременно решая проблему нынешней фрагментации страны. Потому что народ Сирии также много пострадал и не должен подвергаться еще большему перемещению. И, конечно, мы надеемся, что будущая стабильность в Сирии также позволит миллионам беженцев, покинувших страну, многие из которых на самом деле находятся в Ливане, вернуться в свою страну.
Кириакос Мицотакис
премьер-министр Греции

Ранее премьер-министр Греции встретился с Патриархом Антиохийским Иоанном и признал ключевую роль Патриархата в этом неспокойном регионе.

Визит Мицотакиса в Ливан планировался на 6 декабря, но был отложен из-за поломки правительственного самолета.

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