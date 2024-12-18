Босния и Герцеговина парафировала соглашение с Frontex

РЕКЛАМА

Босния и Герцеговина парафировала соглашение с пограничным агентством Европейского союза Frontex. Оно предусматривает техническую помощь и размещение офицеров Frontex на границах для контроля и предотвращения нелегальной миграции и трансграничной преступности.

Луиджи Сорека, посол ЕС в Боснии и Герцеговине, назвал этот шаг ключевым моментом на европейском пути страны. Дипломат отметил важность партнерства сторон в решении вопросов безопасности.

Луиджи Сорека, посол ЕС в Боснии и Герцеговине: "Соглашение, которое парафировано сегодня, станет проверкой нашего партнерства, Европейского союза и Боснии и Герцеговины, а также нашей общей приверженности укреплению безопасности, стабильности и сотрудничества в этой важнейшей области Европы".

Хенрик Нильсен, директор по Шенгену, границам и визам в Генеральном директорате по миграции и внутренним делам Европейской комиссии подчеркнул значимость взаимного уважения и сотрудничествав процессе переговоров.

Хенрик Нильсен, Директорат по вопросам Шенгенских границ: "Мы всегда прислушивались друг к другу. Мы всегда принимали во вниманиеозабоченности друг друга, и это привело нас сюда сегодня, где у нас есть этотполностью согласованный текст, что мне действительно приятно отметить".

Официальные лица заявили, что ожидают подписания окончательного соглашения вскоре после того, как центральное правительство и парламент одобрят сделку. Это произойдет к концу февраля или началу марта.