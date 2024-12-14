Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
"Сохранить единство и основные права сирийцев"

В Иордании проходит саммит по Сирии с участием дипломатов из ЕС, США, Турции и арабских стран.
By Alexander Kazakevich
Опубликовано Последние обновления
Время "возможностей, но также и реальных проблем": региональные игроки, которые порой преследуют разные интересы, согласны в том, что Сирия должна сохраниться в нынешних границах и не стать прибежищем террористов и фундаменталистов.

Круглый стол и поиски регионального консенсуса о том, как поддержать мирный транзит власти в пост-асадовской Сирии под руководством самих сирийцев – высокопоставленные дипломаты из США, ЕС, Лиги арабских государств и Турции встретились в иорданском городе Акаба, на границе с Израилем.

Представителей победоносных сирийских повстанцев на саммит не пригласили, равно как и бывших союзников режима – россиян и иранцев.

Арабские дипломаты, участвующие в переговорах, сообщили Reuters, что они хотят получить от Турции, контролирующей территории на севере Сирии, заверения в том, что она поддерживает политический процесс, который должен предотвратить раздел Сирии по религиозному или этническому признаку.

Гейр Педерсен, специальный посланник ООН по Сирии, во время двухсторонней встречи с госсекретарём Энтони Блинкеном, предшествовавшей саммиту, призвал приложить усилия, чтобы избежать "краха сирийских институтов" и как можно быстрее начать поставлять гуманитарную помощь в разорённую гражданской войной страну.

Блинкен, со своей стороны, заявил, что среди партнёров Вашингтона существует широкий консенсус относительно того, что новое правительство Сирии должно быть инклюзивным, уважать права женщин и меньшинств, противостоять терроризму, а также уничтожить предполагаемые запасы химического оружия времён Асада.

Выступая перед журналистами, глава Госдепа подтвердил, что Вашингтон поддерживает прямые контакты с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам", захватившей власть в стране.

Протурецкие силы противостоят курдам, которых поддерживают США

Соединённые Штаты и Турция, оба члена НАТО, стоят за разными вооружёнными группами в Сирии. Поддерживаемые Турцией повстанцы на севере страны вступили в столкновения с курдским военным альянсом "Сирийские демократические силы" (СДС), союзником США по борьбе с ИГИЛ.

В СДС входят "Отряды народной самообороны" – группа, которую Анкара рассматривает как аватар Рабочей партии Курдистана (РПК), воюющей с турецким правительством уже 40 лет.

СДС контролируют некоторые из крупнейших нефтяных месторождений Сирии.

В субботу в Дамаске открылось турецкое посольство – впервые с 2012 года.

