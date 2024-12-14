Сирийские друзы просятся в Израиль

РЕКЛАМА

Жители шести деревень на юге Сирии, в которых проживает друзское меньшинство, попросили Израиль присоединить к себе их территорию и распространить суверенитет на их населенные пункты. Видео собрания в деревне Хадер, расположенной на сирийской стороне Голанских высот, накануне опубликовало издание Jewish Press. Сообщается, что друзы опасаются преследования со стороны исламистов, пришедших к власти в Сирии после падения режима Башара Асада.

На видео один из выступающих перед толпой из нескольких десятков человек говорит (цитируется по The Jerusalem Post): «От имени всех жителей Хадера, и если кто-то возражает, пожалуйста, скажите... если нам придется выбирать, мы выберем меньшее зло — быть присоединенными к (израильским) Голанам! ... Судьба Хадера — это судьба окрестных деревень, мы хотим попросить присоединить нас к нашим сородичам на Голанах, чтобы быть свободными от несправедливости и угнетения».

Присутствующие на собрании ответили говорившему криками: «Мы согласны, мы согласны!»

В 1967 году Израиль занял часть Голанских высот в ходе Шестидневной войны и аннексировал их в последующие годы, в результате чего четыре сирийских друзских поселка стали частью еврейского государства. Сейчас там проживают около 24 тысяч человек. Друзская община Израиля, по большей части в Галилее, в совокупности превышает 250 тысяч человек. Ее представители хорошо интегрированы в израильское общество и служат в ЦАХАЛ.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с духовным лидером израильской друзской общины Мавафеком Тарифом. Они обсудили поддержание стабильности и безопасности в местах проживания друзов на юге Сирии.

О волнении и чувстве неопределенности среди друзов, оказавшихся уже второй раз за полвека в эпицентре противостояния между Израилем, Ливаном и Сирией, писали и европейские СМИ. Ведь многие друзские семьи уже тогда, в 1973, были разделены границей.

Среди пользователей соцсетей из Палестинской автономии и ряда арабских стран растет возмущение такими действиями друзов, даже если эта новость пока и не была подтверждена официально.