Сирийские друзы просятся в Израиль

Израильский флаг развевается возле так называемой линии Альфа, отделяющей аннексированные Голанские высоты от Сирии, 13 декабря 2024 года.
Израильский флаг развевается возле так называемой линии Альфа, отделяющей аннексированные Голанские высоты от Сирии, 13 декабря 2024 года. Авторское право  Matias Delacroix/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Matias Delacroix/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Шесть деревень на Голанских высотах хотят в Израиль. Об этом пишут израильские СМИ, ссылаясь на видео собрания жителей. Арабские пользователи соцсетей возмущены действиями сирийских друзов

Жители шести деревень на юге Сирии, в которых проживает друзское меньшинство, попросили Израиль присоединить к себе их территорию и распространить суверенитет на их населенные пункты. Видео собрания в деревне Хадер, расположенной на сирийской стороне Голанских высот, накануне опубликовало издание Jewish Press. Сообщается, что друзы опасаются преследования со стороны исламистов, пришедших к власти в Сирии после падения режима Башара Асада.

На видео один из выступающих перед толпой из нескольких десятков человек говорит (цитируется по The Jerusalem Post): «От имени всех жителей Хадера, и если кто-то возражает, пожалуйста, скажите... если нам придется выбирать, мы выберем меньшее зло — быть присоединенными к (израильским) Голанам! ... Судьба Хадера — это судьба окрестных деревень, мы хотим попросить присоединить нас к нашим сородичам на Голанах, чтобы быть свободными от несправедливости и угнетения».

Присутствующие на собрании ответили говорившему криками: «Мы согласны, мы согласны!»

В 1967 году Израиль занял часть Голанских высот в ходе Шестидневной войны и аннексировал их в последующие годы, в результате чего четыре сирийских друзских поселка стали частью еврейского государства. Сейчас там проживают около 24 тысяч человек. Друзская община Израиля, по большей части в Галилее, в совокупности превышает 250 тысяч человек. Ее представители хорошо интегрированы в израильское общество и служат в ЦАХАЛ.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с духовным лидером израильской друзской общины Мавафеком Тарифом. Они обсудили поддержание стабильности и безопасности в местах проживания друзов на юге Сирии.

О волнении и чувстве неопределенности среди друзов, оказавшихся уже второй раз за полвека в эпицентре противостояния между Израилем, Ливаном и Сирией, писали и европейские СМИ. Ведь многие друзские семьи уже тогда, в 1973, были разделены границей.

Среди пользователей соцсетей из Палестинской автономии и ряда арабских стран растет возмущение такими действиями друзов, даже если эта новость пока и не была подтверждена официально.

