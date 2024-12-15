Блинкен: США наладили "прямые контакты" с сирийскими повстанцами

Вашингтон ожидает от группировки, свергнувшей режим Асада, соблюдения прав "всех сирийцев" и призывает не допустить превращения страны в плацдарм для террористов.

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Вашингтон поддерживает "прямые контакты" с исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), захватившей власть в Сирии, заявил глава Госдепа США по итогам встречи в Иордании, где региональные игроки обсуждали, как поддержать мирный транзит власти в разорённой гражданской войной стране.

Энтони Блинкен также заявил, что среди партнёров Вашингтона существует "широкий консенсус" относительно того, что новое сирийское правительство должно быть инклюзивным, уважать права женщин и меньшинств, противостоять терроризму, а также уничтожить предполагаемые запасы химического оружия времён Асада.

"ИГИЛ и другие террористические группировки всё ещё сохраняют свое присутствие в Сирии и хотят воспользоваться этим периодом неопределённости, чтобы попытаться вновь закрепиться в стране. Никто не понимает эти проблемы лучше, чем сам сирийский народ. И сирийцы знают, что им понадобится поддержка соседей и международного сообщества, чтобы справиться с этими проблемами", – отметил он.

В этом регионе мы уже видели, как падение репрессивного режима может быстро привести к новым конфликтам и хаосу, как место одного диктатора может занять другой. Энтони Блинкен госсекретарь США

Лидеры повстанцев утверждают, что группировка порвала со своим экстремистским прошлым, хотя ХТШ по-прежнему признана террористической США, европейскими странами и ООН.

Ликование повстанцев после первой пятничной молитвы после свержения Башара Асада, 13 декабря 2024 года. Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved

"Настал момент положить конец войне в Газе"

В ходе визита в Иорданию Блинкен также призвал Израиль и ХАМАС заключить соглашение о прекращении огня и возвращении заложников.

"Сейчас настал момент положить этому конец", – заявил он, добавив, что палестинской группировке не удалось масштабировать конфликт до регионального, а Израиль "достиг своих основных военных целей, необходимых для того, чтобы 7 октября никогда не повторилось".

Помимо иорданской Акабы, на этой неделе Блинкен посетил Ирак и Турцию. Вероятно, это его ближневосточное турне в качестве госсекретаря до смены администрации США в январе.

Война в Газе началась в ответ на нападение ХАМАС на юг Израиля, где были убиты около 1200 человек, в основном мирных жителей, ещё около 250 человек были взяты в плен.

В результате военного наступления ЦАХАЛ в Газе погибли почти 45 тысяч палестинцев, по данным Минздрава ХАМАС, который не делает различий между боевиками и мирным населением.

Израильские военные утверждают, что уничтожили более 17 000 боевиков, но независимого подтверждения этому нет.