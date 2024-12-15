NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Блинкен: США наладили "прямые контакты" с сирийскими повстанцами

Сирийский повстанец снимает плакат с изображением бывшего президента Башара Асада в Дамаске, 14 декабря 2024 года.
Сирийский повстанец снимает плакат с изображением бывшего президента Башара Асада в Дамаске, 14 декабря 2024 года. Авторское право Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved
Авторское право Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved
By Alexander KazakevichEuronews и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Вашингтон ожидает от группировки, свергнувшей режим Асада, соблюдения прав "всех сирийцев" и призывает не допустить превращения страны в плацдарм для террористов.

РЕКЛАМА

Вашингтон поддерживает "прямые контакты" с исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), захватившей власть в Сирии, заявил глава Госдепа США по итогам встречи в Иордании, где региональные игроки обсуждали, как поддержать мирный транзит власти в разорённой гражданской войной стране.

Энтони Блинкен также заявил, что среди партнёров Вашингтона существует "широкий консенсус" относительно того, что новое сирийское правительство должно быть инклюзивным, уважать права женщин и меньшинств, противостоять терроризму, а также уничтожить предполагаемые запасы химического оружия времён Асада.

"ИГИЛ и другие террористические группировки всё ещё сохраняют свое присутствие в Сирии и хотят воспользоваться этим периодом неопределённости, чтобы попытаться вновь закрепиться в стране. Никто не понимает эти проблемы лучше, чем сам сирийский народ. И сирийцы знают, что им понадобится поддержка соседей и международного сообщества, чтобы справиться с этими проблемами", – отметил он.

В этом регионе мы уже видели, как падение репрессивного режима может быстро привести к новым конфликтам и хаосу, как место одного диктатора может занять другой.
Энтони Блинкен
госсекретарь США

Лидеры повстанцев утверждают, что группировка порвала со своим экстремистским прошлым, хотя ХТШ по-прежнему признана террористической США, европейскими странами и ООН.

Ликование повстанцев после первой пятничной молитвы после свержения Башара Асада, 13 декабря 2024 года.
Ликование повстанцев после первой пятничной молитвы после свержения Башара Асада, 13 декабря 2024 года.Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved

"Настал момент положить конец войне в Газе"

В ходе визита в Иорданию Блинкен также призвал Израиль и ХАМАС заключить соглашение о прекращении огня и возвращении заложников.

"Сейчас настал момент положить этому конец",  – заявил он, добавив, что палестинской группировке не удалось масштабировать конфликт до регионального, а Израиль "достиг своих основных военных целей, необходимых для того, чтобы 7 октября никогда не повторилось".

Помимо иорданской Акабы, на этой неделе Блинкен посетил Ирак и Турцию. Вероятно, это его ближневосточное турне в качестве госсекретаря до смены администрации США в январе.

Война в Газе началась в ответ на нападение ХАМАС на юг Израиля, где были убиты около 1200 человек, в основном мирных жителей, ещё около 250 человек были взяты в плен.

В результате военного наступления ЦАХАЛ в Газе погибли почти 45 тысяч палестинцев, по данным Минздрава ХАМАС, который не делает различий между боевиками и мирным населением.

Израильские военные утверждают, что уничтожили более 17 000 боевиков, но независимого подтверждения этому нет.

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

"Сохранить единство и основные права сирийцев"

Австрия предлагает сирийским беженцам по 1000 евро "за возвращение" домой

Будущее Сирии обсуждают в Иордании