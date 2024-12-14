Десятки мигрантов пропали без вести после кораблекрушения у Гавдоса

РЕКЛАМА

Греческие власти не прекращают операции по спасению мигрантов на южном побережье Ханьи после того, как в 12,5 морских милях (чуть больше 23 км) к юго-западу от острова Гавдос перевернулась деревянная шлюпка.

На место происшествия направлены два прибрежных судна, суда береговой охраны, вертолет ВВС и вертолет ВМС.

В районе дул ветер силой пять бофортов.

По информации ERT, были обнаружены четыре тела, еще 39 человек были спасены и доставлены в Палеохору в муниципалитете Канданос - Селинос.

По меньшей мере 40 человек числятся пропавшими без вести, поскольку, по первым свидетельствам спасенных, на борту лодки находилось 80 человек.

По данным береговой охраны, операция продолжается с помощью спасательного судна, четырех кораблей береговой охране, вертолет Super Puma ВВС, фрегат ВМС Италии, вертолет ВМС Италии, а также два буксира и патрульный катер.

В общей сложности в течение ночи было проведены три спасательных операции в этом районе, где, по предварительным данным, около 163 человек были доставлены на берег.