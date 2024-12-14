Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Десятки мигрантов пропали без вести после кораблекрушения у Гавдоса

фото из файла
фото из файла Авторское право  Michael Svarnias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Michael Svarnias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By euronews и ertnews.gr
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Три спасательные операции за ночь. По меньшей мере пятеро погибших. 124 спасены

РЕКЛАМА

Греческие власти не прекращают операции по спасению мигрантов на южном побережье Ханьи после того, как в 12,5 морских милях (чуть больше 23 км) к юго-западу от острова Гавдос перевернулась деревянная шлюпка.

На место происшествия направлены два прибрежных судна, суда береговой охраны, вертолет ВВС и вертолет ВМС.

В районе дул ветер силой пять бофортов.

По информации ERT, были обнаружены четыре тела, еще 39 человек были спасены и доставлены в Палеохору в муниципалитете Канданос - Селинос.

По меньшей мере 40 человек числятся пропавшими без вести, поскольку, по первым свидетельствам спасенных, на борту лодки находилось 80 человек.

По данным береговой охраны, операция продолжается с помощью спасательного судна, четырех кораблей береговой охране, вертолет Super Puma ВВС, фрегат ВМС Италии, вертолет ВМС Италии, а также два буксира и патрульный катер.

В общей сложности в течение ночи было проведены три спасательных операции в этом районе, где, по предварительным данным, около 163 человек были доставлены на берег.

Поделиться статьей Комментарии

