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Греция направляет военные корабли в ливийские территориальные воды для контроля миграционных потоков

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече с президентом Греции Константиносом Тасуласом
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече с президентом Греции Константиносом Тасуласом Авторское право Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
Авторское право Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
By Nicoleta Drougka
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Премьер-министр Мицотакис: «Надо дать понять, что торговцы людьми не будут определять, кто въезжает в нашу страну»

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Греция намерена отправить военные корабли к ливийскому побережью для контроля за миграционными потоками, заявил в понедельник премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Во время встречи с президентом Греческой Республики Константиносом Тасуласом глава правительства заявил, что этот вопрос обсуждался на чрезвычайном заседании CYSEA накануне и что кабинет министров обратилось к Министерству национальной обороны и вооруженным силам с просьбой отправить флот, чтобы «занять активную позицию, в тесном сотрудничестве с ливийскими властями и другими европейскими державами, чтобы дать понять торговцам людьми: они не будут определять, кто въезжает в нашу страну».

«Думаю, что этот шаг необходим в нынешних условиях, и очевидно, что вопрос о патрулировании в водах Ливии также будет поднят мной в Европейском совете в следующий четверг. Я верю, что будут сделаны выводы, полностью отражающие позицию Греции», - добавил Мицотакис.

Президент Тасулас заявил, что Греция, по его мнению, становится очагом опасной нестабильности в регионе. «Наша страна должна быть постоянно начеку, чтобы в случае переполненности в некоторых районах мы могли переселить нелегальных мигрантов, как это уже было сделано в интересах безопасности родины, но при этом показать, что мы не готовы мириться с таким обострением ситуации», - добавил он.

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