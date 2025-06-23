Греция направляет военные корабли в ливийские территориальные воды для контроля миграционных потоков

РЕКЛАМА

Греция намерена отправить военные корабли к ливийскому побережью для контроля за миграционными потоками, заявил в понедельник премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Во время встречи с президентом Греческой Республики Константиносом Тасуласом глава правительства заявил, что этот вопрос обсуждался на чрезвычайном заседании CYSEA накануне и что кабинет министров обратилось к Министерству национальной обороны и вооруженным силам с просьбой отправить флот, чтобы «занять активную позицию, в тесном сотрудничестве с ливийскими властями и другими европейскими державами, чтобы дать понять торговцам людьми: они не будут определять, кто въезжает в нашу страну».

«Думаю, что этот шаг необходим в нынешних условиях, и очевидно, что вопрос о патрулировании в водах Ливии также будет поднят мной в Европейском совете в следующий четверг. Я верю, что будут сделаны выводы, полностью отражающие позицию Греции», - добавил Мицотакис.

Президент Тасулас заявил, что Греция, по его мнению, становится очагом опасной нестабильности в регионе. «Наша страна должна быть постоянно начеку, чтобы в случае переполненности в некоторых районах мы могли переселить нелегальных мигрантов, как это уже было сделано в интересах безопасности родины, но при этом показать, что мы не готовы мириться с таким обострением ситуации», - добавил он.