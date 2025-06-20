Более 400 мигрантов спасены у берегов греческого Гавдоса

РЕКЛАМА

В четверг к югу от греческого острова Гавдос при поддержке Единого координационного центра по поиску и спасению (EKSED) была проведена крупная операция по безопасной транспортировке на берег 352 иностранцев, находившихся в открытом море в деревянной лодке.

Согласно первоначальной информации, лодка была замечена кораблем Frontex, а Служба береговой охраны Греции и четыре коммерческих судна, также участвовавшие в операции, оказали помощь в транспортировке.

Спасенные благополучно доставлены в порт Палеохора, где им оказана необходимая помощь и начаты процедуры регистрации и идентификации.

Как сообщают греческие СМИ, беспилотник Frontex обнаружил также группу из 73 человек в другой лодке у Гавдоса. Они были доставлены ​​в порт Караве. Затем их перевезут на Крит.

Согласно статистике береговой охраны за май, в ходе 61 поисково-спасательной операции был спасен 2341 человек, арестовано 76 торговцев людьми.