Ливан просит Иран стать посредником в переговорах о прекращении огня между Израилем и "Хезболлах"

Временный премьер-министр Ливана Наджиб Микати (справа) с Али Лариджани, советником верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в Бейруте, пятница, 15 ноября 2024 года.
Временный премьер-министр Ливана Наджиб Микати (справа) с Али Лариджани, советником верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в Бейруте, пятница, 15 ноября 2024 года. Авторское право  Dalati Nohra/AP
Авторское право Dalati Nohra/AP
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Иран - главный покровитель ливанской военизированной группировки и, как считается, имеет значительное влияние на нее.

РЕКЛАМА

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати обратился к Ирану за помощью в посредничестве для прекращении огня между "Хезболлах" и Израилем.

Тегеран - главный покровитель группировки и, как считается, имеет значительное влияние на нее.

Микати заявил старшему советнику верховного лидера Ирана Али Хаменеи, что Бейрут хочет скорейшего завершения военных действий.

Ливанский премьер подтвердил, что Бейрут получил от американского посла проект предложения, основанного на резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая положила конец последней войне между Израилем и "Хезболлах" в 2006 году.

Сообщается, что в данный момент руководство группировки изучает его.

В конце октября премьер-министр Ливана Наджиб Микати объявил о возможности достижения прекращения огня в "ближайшее время".

В то же время, согласно газете The Wall Street Journal, Израиль обратился за помощью к России и ее силам в Сирии, чтобы помешать ливанской военизированной группировке пополнить свои запасы оружия путем контрабанды.

"Хезболлах" начала наносить ракетные удары по северу Израиля в знак солидарности с ХАМАС в секторе Газа в октябре прошлого года.

В конце сентября этого года Израиль усилил удары по Ливану и начал наземную операцию в стране, пообещав уничтожить "Хезболлах".

