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ЦАХАЛ нанес удар по Бейруту, "Хезболлах" обстреливает Израиль

Последствия израильского удара по зданию в Бейруте. Ливан, Бейрут. 15.11.2024
Последствия израильского удара по зданию в Бейруте. Ливан, Бейрут. 15.11.2024 Авторское право Hassan Ammar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Hassan Ammar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Армия обороны Израиля нанесла новые удары по объектам "Хезболлах" на юге Ливана. Боевики "Хезболлах" продолжают остреливать территорию еврейского государства.

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Ливанские СМИ сообщают о новых израильских авиаудара хпо южным пригородам Бейрута, оплоту военизированной группировки "Хезболлах". Удары были нанесены после того, как Армия обороны Израиля выпустила предупреждение для жителей района Дахия об эвакуации.

По данным ЦАХАЛ, за прошедшие сутки атакам подверглись более чем 120 целей "Хезболлах", включая оружейные склады, командные центры и ракетные установки, в том числе те, которые использовались при обстреле израильского города Хайфа.

В четверг вечером израильские истребители ударили по нескольким объектам и командным центрам, принадлежащим спецназу "Хезболлах" - "Силам Радвана"в Набатии на юге Ливана.

Тем временем "Хезболлах" продолжает обстреливать территорию еврейскогогосударства. В пятницу по Хайфе и Галилее было выпущено около пяти ракет.Часть была перехвачена. Одна из ракет попала в строительную площадку.Ранения получили три человека.

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