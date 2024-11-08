Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Газа: 14 человек погибли в результате израильского авиаудара по школе БАПОР

Школа БАПОР в лагере беженцев Шати после израильского удара, 7 ноября 2024 года.
Школа БАПОР в лагере беженцев Шати после израильского удара, 7 ноября 2024 года. Авторское право  Screenshot from AP video 4531854
Авторское право Screenshot from AP video 4531854
By Alexander Kazakevich & Euronews и AP
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Израильские военные заявили, что удар был нанесён по командному центру ХАМАС, расположенному в комплексе, где ранее находилась школа под управлением ООН. Они обвинили ХАМАС в использовании гражданских объектов в военных целях, что группировка отрицает.

Сотрудники палестинских экстренных служб сообщают, что по меньшей мере 14 человек погибли и десятки получили ранения в результате израильского удара по школе при ООН, которая использовалась в качестве убежища для перемещённых лиц.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Израильские военные заявили, что здание в лагере беженцев Шати к западу от города Газа использовалось ХАМАС для планирования и осуществления атак на еврейское государство.

ЦАХАЛ не предоставил никаких дополнительных подробностей операции.

"Без БАПОР в Газе и на Западном берегу целое поколение будет лишено права на образование. Наша коллективная ответственность – действовать в защиту их будущего".

В ЦАХАЛ заявили, что приняли меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование "точных" боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные разведданные.

В последние месяцы Израиль нанёс десятки авиаударов по школам в секторе, где нашли убежище сотни тысяч палестинцев, перемещённых в результате боевых действий.

В сентябре Организация Объединённых Наций заявила, что около 85% всех школ в Газе были разрушены или повреждены, и многие из них требуют серьёзных восстановительных работ.

По данным Ближневосточного агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), 70% школ, находящихся в его ведении, пострадали, и 95% из них используются в качестве убежищ.

Израиль давно обвиняет БАПОР в помощи террористам, а его сотрудников – в причастности к атаке 7 октября.

Агентство ООН эти обвинения отрицает.

В октябре Кнессет принял законы, фактически запрещающие деятельность БАПОР в Израиле и на палестинских территориях.

Новые приказы об эвакуации

Израильские войска в четверг усилили бомбардировки по всему сектору Газа и приказали провести дополнительные эвакуации, вызвав новую волну перемещений из северной части анклава.

ЦАХАЛ опроверг сообщения прессы о том, что людям, эвакуированным из северной части Газы, не разрешат вернуться, и заявил, что продолжает доставлять помощь в северную часть Газы и район Джебалии, где, по словам израильских военных, ведутся "интенсивные бои".

Армия разослала новые приказы об эвакуации жителей кварталов, расположенных вблизи и внутри города Газа, ссылаясь на ракетные обстрелы, осуществляемые оттуда палестинскими боевиками. Новые приказы распространяются на северную часть лагеря Шати и три других района города Газа.

Работники ООН и Красного Полумесяца готовят помощь для раздачи палестинцам на складе БАПОР в Дейр-эль-Балахе, 23 октября 2023 года.
Работники ООН и Красного Полумесяца готовят помощь для раздачи палестинцам на складе БАПОР в Дейр-эль-Балахе, 23 октября 2023 года. Hassan Eslaiah/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Гуманитарная помощь из ОАЭ

Тем временем ЦАХАЛ заявляет, что 300 грузовиков с гуманитарной помощью из Объединённых Арабских Эмиратов прибыли в порт Ашдод и будут направлены в Газу через КПП Эрез на севере и Керем-Шалом на юге.

В сообщении говорится, что груз, включающий продовольствие, воду, медицинское оборудование и предметы гигиены, будет проверен перед отправкой в анклав, однако дата не уточняется.

Доставкой грузов занимается COGAT, военный орган, отвечающий за гражданские дела в Газе.

Объём помощи, поступающей в Газу, резко сократился в октябре, когда Израиль начал очередное наступление на севере территории.

К концу прошлого месяца в Газу въезжал в среднем 71 грузовик в день, согласно последним данным ООН.

Соединённые Штаты предупредили Израиль о необходимости увеличить объём поступающей помощи к середине ноября, заявив, что неспособность сделать это может привести к сокращению военной поддержки.

Израиль утверждает, что пропускает в Газу большое количество помощи, и обвиняет агентства ООН и другие группы помощи в том, что они блокируют её распределение.

Гуманитарные группы говорят, что их усилия затруднены из-за израильских ограничений, продолжающихся боев и общей ситуацией с поддержанием правопорядка.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Новые авиаудары Израиля по Ливану: ранены миротворцы ООН

Израильтяне и палестинцы о победе Трампа

ЮНИСЕФ: на севере сектора Газа погибли более 50 детей