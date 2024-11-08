Газа: 14 человек погибли в результате израильского авиаудара по школе БАПОР

Сотрудники палестинских экстренных служб сообщают, что по меньшей мере 14 человек погибли и десятки получили ранения в результате израильского удара по школе при ООН, которая использовалась в качестве убежища для перемещённых лиц.

Израильские военные заявили, что здание в лагере беженцев Шати к западу от города Газа использовалось ХАМАС для планирования и осуществления атак на еврейское государство.

ЦАХАЛ не предоставил никаких дополнительных подробностей операции.

"Без БАПОР в Газе и на Западном берегу целое поколение будет лишено права на образование. Наша коллективная ответственность – действовать в защиту их будущего".

В ЦАХАЛ заявили, что приняли меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование "точных" боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные разведданные.

В последние месяцы Израиль нанёс десятки авиаударов по школам в секторе, где нашли убежище сотни тысяч палестинцев, перемещённых в результате боевых действий.

В сентябре Организация Объединённых Наций заявила, что около 85% всех школ в Газе были разрушены или повреждены, и многие из них требуют серьёзных восстановительных работ.

По данным Ближневосточного агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), 70% школ, находящихся в его ведении, пострадали, и 95% из них используются в качестве убежищ.

Израиль давно обвиняет БАПОР в помощи террористам, а его сотрудников – в причастности к атаке 7 октября.

Агентство ООН эти обвинения отрицает.

В октябре Кнессет принял законы, фактически запрещающие деятельность БАПОР в Израиле и на палестинских территориях.

Новые приказы об эвакуации

Израильские войска в четверг усилили бомбардировки по всему сектору Газа и приказали провести дополнительные эвакуации, вызвав новую волну перемещений из северной части анклава.

ЦАХАЛ опроверг сообщения прессы о том, что людям, эвакуированным из северной части Газы, не разрешат вернуться, и заявил, что продолжает доставлять помощь в северную часть Газы и район Джебалии, где, по словам израильских военных, ведутся "интенсивные бои".

Армия разослала новые приказы об эвакуации жителей кварталов, расположенных вблизи и внутри города Газа, ссылаясь на ракетные обстрелы, осуществляемые оттуда палестинскими боевиками. Новые приказы распространяются на северную часть лагеря Шати и три других района города Газа.

Работники ООН и Красного Полумесяца готовят помощь для раздачи палестинцам на складе БАПОР в Дейр-эль-Балахе, 23 октября 2023 года.

Гуманитарная помощь из ОАЭ

Тем временем ЦАХАЛ заявляет, что 300 грузовиков с гуманитарной помощью из Объединённых Арабских Эмиратов прибыли в порт Ашдод и будут направлены в Газу через КПП Эрез на севере и Керем-Шалом на юге.

В сообщении говорится, что груз, включающий продовольствие, воду, медицинское оборудование и предметы гигиены, будет проверен перед отправкой в анклав, однако дата не уточняется.

Доставкой грузов занимается COGAT, военный орган, отвечающий за гражданские дела в Газе.

Объём помощи, поступающей в Газу, резко сократился в октябре, когда Израиль начал очередное наступление на севере территории.

К концу прошлого месяца в Газу въезжал в среднем 71 грузовик в день, согласно последним данным ООН.

Соединённые Штаты предупредили Израиль о необходимости увеличить объём поступающей помощи к середине ноября, заявив, что неспособность сделать это может привести к сокращению военной поддержки.

Израиль утверждает, что пропускает в Газу большое количество помощи, и обвиняет агентства ООН и другие группы помощи в том, что они блокируют её распределение.

Гуманитарные группы говорят, что их усилия затруднены из-за израильских ограничений, продолжающихся боев и общей ситуацией с поддержанием правопорядка.