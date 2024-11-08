Газа: 14 человек погибли в результате израильского авиаудара по школе БАПОР

Израильские военные заявили, что удар был нанесён по командному центру ХАМАС, расположенному в комплексе, где ранее находилась школа под управлением ООН. Они обвинили ХАМАС в использовании гражданских объектов в военных целях, что группировка отрицает.
Сотрудники палестинских экстренных служб сообщают, что по меньшей мере 14 человек погибли и десятки получили ранения в результате израильского удара по школе при ООН, которая использовалась в качестве убежища для перемещённых лиц.
Израильские военные заявили, что здание в лагере беженцев Шати к западу от города Газа использовалось ХАМАС для планирования и осуществления атак на еврейское государство.
ЦАХАЛ не предоставил никаких дополнительных подробностей операции.
В ЦАХАЛ заявили, что приняли меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование "точных" боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные разведданные.
В последние месяцы Израиль нанёс десятки авиаударов по школам в секторе, где нашли убежище сотни тысяч палестинцев, перемещённых в результате боевых действий.
В сентябре Организация Объединённых Наций заявила, что около 85% всех школ в Газе были разрушены или повреждены, и многие из них требуют серьёзных восстановительных работ.
По данным Ближневосточного агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), 70% школ, находящихся в его ведении, пострадали, и 95% из них используются в качестве убежищ.
Израиль давно обвиняет БАПОР в помощи террористам, а его сотрудников – в причастности к атаке 7 октября.
Агентство ООН эти обвинения отрицает.
В октябре Кнессет принял законы, фактически запрещающие деятельность БАПОР в Израиле и на палестинских территориях.
Новые приказы об эвакуации
Израильские войска в четверг усилили бомбардировки по всему сектору Газа и приказали провести дополнительные эвакуации, вызвав новую волну перемещений из северной части анклава.
ЦАХАЛ опроверг сообщения прессы о том, что людям, эвакуированным из северной части Газы, не разрешат вернуться, и заявил, что продолжает доставлять помощь в северную часть Газы и район Джебалии, где, по словам израильских военных, ведутся "интенсивные бои".
Армия разослала новые приказы об эвакуации жителей кварталов, расположенных вблизи и внутри города Газа, ссылаясь на ракетные обстрелы, осуществляемые оттуда палестинскими боевиками. Новые приказы распространяются на северную часть лагеря Шати и три других района города Газа.
Гуманитарная помощь из ОАЭ
Тем временем ЦАХАЛ заявляет, что 300 грузовиков с гуманитарной помощью из Объединённых Арабских Эмиратов прибыли в порт Ашдод и будут направлены в Газу через КПП Эрез на севере и Керем-Шалом на юге.
В сообщении говорится, что груз, включающий продовольствие, воду, медицинское оборудование и предметы гигиены, будет проверен перед отправкой в анклав, однако дата не уточняется.
Объём помощи, поступающей в Газу, резко сократился в октябре, когда Израиль начал очередное наступление на севере территории.
К концу прошлого месяца в Газу въезжал в среднем 71 грузовик в день, согласно последним данным ООН.
Соединённые Штаты предупредили Израиль о необходимости увеличить объём поступающей помощи к середине ноября, заявив, что неспособность сделать это может привести к сокращению военной поддержки.
Израиль утверждает, что пропускает в Газу большое количество помощи, и обвиняет агентства ООН и другие группы помощи в том, что они блокируют её распределение.
Гуманитарные группы говорят, что их усилия затруднены из-за израильских ограничений, продолжающихся боев и общей ситуацией с поддержанием правопорядка.