ЮНИСЕФ: на севере сектора Газа погибли более 50 детей

By Euronews и AP

Исполнительный директор Детского фонда ООН сообщила, что более 50 детей были убиты в результате "неизбирательных ударов" в лагере беженцев на севере сектора Газа.

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В Джебалии на севере сектора Газа, по данным исполнительного директора Детского фонда ООН, за последние 48 часов, погибли более 50 детей.

Глава ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел заявила, что под ударами оказались здания, "в которых укрывались сотни людей".

Рассел назвала эти атаки "очередным примером тяжелых последствий неизбирательных ударов по гражданскому населению в секторе Газа".

Вакцинация детей в Газе под угрозой

В ВОЗ сообщили, что израильский беспилотник нанес удар по центру первичной медико-санитарной помощи, где детям делали прививки от полиомиелита, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе четверо детей.

Израильские военные отвергли эти обвинения.

Удар, предположительно, был нанесен в субботу по центру в Шейх-Радване на севере Газы. Этот район окружен израильскими войсками и был в значительной степени изолирован в течение года. В последние недели ЦАХАЛ активизирует там наступление.

Отмечается, что израильские войска неоднократно атаковали медучреждения в Газе, утверждая, что ХАМАС использует их в своих целях. В минздраве Газы это отрицают.

Боевики ХАМАС продолжают оказывать сопротивление израильским военным на севере страны. В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили о гибели трёх военнослужащих и ликвидации "десятков террористов".

Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ, которые совместно проводят кампанию по вакцинации от полиомиелита в Газе, выразили обеспокоенность в связи с этими нападениями.

"Это нападение, совершенное во время гуманитарной паузы, ставит под угрозу неприкосновенность охраны здоровья детей", – написал глава ВОЗ, добавив, что из-за подобных атак родители могут отказаться приводить детей на прививки.

"Сообщения о нападении в Шейх-Радване вызывают еще большую тревогу, поскольку этот центр - один из медицинских пунктов, где родители могут сделать прививки своим детям", - отметила представитель ЮНИСЕФ Розалия Боллен.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Надав Шошани заявил, что "вопреки утверждениям, первоначальная проверка показала, что израильские военные не наносили ударов в указанном районе в указанное время".

Восемь человек убиты в Хан-Юнисе

В воскресенье на юге сектора Газа в восточном районе Хан-Юниса в результате израильского удара погибли по меньшей мере восемь палестинцев, включая четырех детей и одну женщину, сообщили в подконтрольном ХАМАС Министерстве здравоохранения Газы.

В городской больнице "Насер", куда были доставлены тела погибших и раненые, подтвердили эти данные.

15 000 детей в возрасте до 10 лет остаются вне зоны доступа

В эти выходные в осажденной северной части Газы начался заключительный этап кампании вакцинации против полиомиелита, который был ранее отложен из-за интенсивных бомбардировок и отсутствия доступа.

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Первая доза вакцины была сделана детям в сентябре по всему сектору Газа, включая районы северной части Газы, которые сейчас полностью изолированы.

Отмечается, что первый раунд кампании и второй этап вакцинирования в центральной и южной частях Газы прошли успешно.

За последние несколько недель не менее 100 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться из северных районов сектора в сторону города Газа, но около 15 тысяч детей в возрасте до 10 лет остаются в северных городах, включая Джебалию, Бейт-Лахию и Бейт-Ханун, которые, по данным ООН, недоступны.

Израильские военные продолжают наземное вторжение в южный Ливан

В воскресенье израильские военные в воскресенье опубликовали кадры военной операции, которую ЦАХАЛ проводит на юге Ливана.

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Наземное вторжение в южный Ливан проводится с целью ослабить группировку "Хезболлах", оттеснить ее от границы и положить конец более чем годичным обстрелам северной части Израиля с ливанской территории.

Более миллиона человек бежали от бомбардировок, покинув большую часть юга страны.

Эксперты указывают, что Израиль, возможно, стремится создать буферную зону - такую стратегию он уже проводит вдоль границы с Газой.

Наземный рейд ЦАХАЛ в Сирию

Израильские военные заявили в воскресенье, что в ходе спецоперации в Сирии задержали "члена иранской террористической сети". Это первый случай в ходе нынешнего конфликта, когда Израиль объявил об отправке военных в Сирию. В ЦАХАЛ не уточнили, в каком районе именно Сирии была проведена операция и когда.

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"Операция ЦАХАЛ по задержанию аль-Асси предотвратила планировавшуюся атаку и привела к раскрытию методов работы иранских террористических сетей близ Голанских высот", - отметили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

За последний год Израиль неоднократно наносил авиаудары по объектам на территории Сирии.