Израильтяне и палестинцы о победе Трампа

Дональд Трамп на 9-м ежегодном национальном саммите Израильско-американского совета в отеле Washington Hilton в Вашингтоне.
Дональд Трамп на 9-м ежегодном национальном саммите Израильско-американского совета в отеле Washington Hilton в Вашингтоне. Авторское право  Rod Lamkey/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Rod Lamkey/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Abby Chitty и AP
Опубликовано
Дональд Трамп постоянно позиционирует себя активным защитником Израиля на фоне продолжающегося конфликта в Газе и Ливане.

Израильтяне и палестинцы неоднозначно отреагировали на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

"Я думаю, что многие люди здесь, в стране, рады победе Трампа с точки зрения безопасности", - сказал житель Тель-Авива Ашер Криспин, хотя он также считает, что Трамп будет "более жестким" по отношению к Израилю.

Гражданин США и Израиля Мартин Шварц сказал, что считает Трампа "хорошим бизнесменом", сравнивая руководство правительством с управлением предприятиями. По словам Шварца, "Трамп будет тем, кто сможет, так сказать, позаботиться о бизнесе".

Другие считают, что победа Трампа - это шаг в правильном направлении в борьбе с антисемитизмом.

"Сегодня Трамп одержал победу. Это победа для всего американского народа, для всего израильского народа, и это победа, которая стирает все слова об антисемитизме в мире", - заявила жительница Тель-Авива Эстер Хадас.

Рекламный щит в поддержку кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в Тель-Авиве в преддверии президентских выборов в США
Рекламный щит в поддержку кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в Тель-Авиве в преддверии президентских выборов в США Oded Balilty/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Среди палестинцев, однако, настроение менее позитивное.

"Победа Трампа на второй срок означает продолжение кровопролития и говорит о том, что американская политика не изменилась: она по-прежнему будет поддерживать Израиль. Это означает продолжение кровопролития", - считает Наим Фавзи, житель города Рамаллах на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан.

Однако для многих палестинцев смена президента мало что изменит в позиции США по Газе.

"Мы всегда надеемся на изменения в американской политике, на победу прав человека, на победу палестинцев, - говорит Абдалла Абу Рахма, еще один житель Рамаллаха. - Но независимо от того, кто победит - Трамп или Харрис, я считаю, что политика в отношении палестинцев останется прежней".

Какова позиция Дональда Трампа по Ближнему Востоку?

Хотя на прошлой неделе Трамп поклялся обеспечить мир на Ближнем Востоке в случае своего избрания, он постоянно позиционирует активным защитником Израиля.

Во время своего первого срока Трамп стремился переделать Ближний Восток, примирив Израиль и Саудовскую Аравию, и теперь все внимание приковано к тому, как он вмешается в бушующие в регионе конфликты между Израилем и ХАМАС в Газе и Израилем и "Хезболлах" в Ливане.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал победу Трампа на выборах "величайшим возвращением в истории".

"Ваше историческое возвращение в Белый дом - это новое начало для Америки и мощное подтверждение великого союза между Израилем и Америкой. Это огромная победа!" - написал он в социальных сетях.

У Трампа и Нетаньяху - соратника по консервативному национализму - были тесные отношения во время первого президентского срока, но они испортились, когда Нетаньяху поздравил президента Джо Байдена с победой в 2020 году.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (справа) и президент США Дональд Трамп пожимают друг другу руки в Музее Израиля в Иерусалиме.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (справа) и президент США Дональд Трамп пожимают друг другу руки в Музее Израиля в Иерусалиме. Sebastian Scheiner/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

После нападения ХАМАС 7 октября Трамп пообещал запретить въезд беженцам из Газы в США и начать "идеологическую проверку" всех иммигрантов, симпатизирующих палестинской боевой группировке. Он также поклялся расширить введенный им в первый срок запрет на въезд мусульман.

Трамп также осудил протесты в поддержку Палестины, которые прошли в американских университетских кампусах, и дал понять, что намерен пресекать любую критику Израиля.

"Если вы добьетесь моего избрания, а вы действительно должны это сделать... мы отбросим это движение [кампанию солидарности в поддержку Палестины] на 25 или 30 лет назад", - сказал он еврейским донорам во время круглого стола в Нью-Йорке в начале этого года.

