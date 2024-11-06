Избранный президентом США Трамп уверяет, что выполнит все предвыборные обещания

Обновление: Кандидат в президенты США, действующий вице-президент Камала Харрис по телефону поздравила своего конкурента на выборах Дональда Трампа с победой. В ходе разговора она признала свое поражение. Политики обсудили важность мирной передачи власти. Позже Трампу позвонил и действующий глава государства Джо Байден. В Белом доме сообщили, что политик также поздравил Трампа с победой на выборах.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп избран 47-м президентом Соединенных Штатов Благодаря успеху в ключевых штатах - Пенсильвании, Северной Каролине и Висконсине, Трамп набрал не менее 279 голосов выборщиков, при необходимых для победы 270. Выступая перед своими сторонниками во Флориде, Трамп сказал, что Америка наделила республиканцев беспрецедентными полномочиями и предоставила мощную поддержку.

Дональд Трамп, избранный президент США: "Я буду руководствоваться простым девизом: "обещания даны, обещания выполнены". Мы сдержим свое обещание. Ничто не помешает мне сдержать свое слово, данное вам, народу. Мы сделаем Америку безопасной, сильной, процветающей, могущественной и свободной. И я прошу каждого гражданина в нашей стране присоединиться ко мне в этом благородном и праведном начинании".

Сторонники Трампа стали подходить к его резиденции в Уэст-Палм-Бич, когда начали поступать первые результаты.

Сторонники Трампа наблюдают за ходом выборов. Уэст-Палм-Бич, Флорида Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Джозеф, сторонник Трампа: "Это фантастика. Он может справиться с чем угодно. Он как Супермен. Знаете, это тот человек, которого вы хотите видеть в стране. У него четыре года опыта. Он знает, как вести дела. Он умный. Он говорит все как есть. Он за народ".

Соперница Трампа демократ Камала Харрис пока не признала свое поражение. Ожидалось, что Харрис выступит перед своими сторонниками у Говардского университета в Вашингтоне. Но этого не случилось.

В ходе выборов республиканцы также вернули себе контроль над Сенатом. В последний раз большинство в Сенате республиканцы обеспечивали себе в 2018 году. Им может достаться и контроль над Палатой представителей, хотя точная расстановка сил пока неизвестна. Если это произойдет республиканцы получат широкие полномочия, которые позволят им продвигать повестку дня президента.