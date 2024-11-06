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"Америка будет великой!" Трамп заявил о своей победе и вспомнил Бога

Дональд Трамп прибыл на вечеринку в честь выборов в конференц-центре Палм-Бич во Флориде, 6 ноября 2024 года.
Дональд Трамп прибыл на вечеринку в честь выборов в конференц-центре Палм-Бич во Флориде, 6 ноября 2024 года. Авторское право AP Photo/Evan Vucci
Авторское право AP Photo/Evan Vucci
By Euronews
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Дональд Трамп пообещал, что его второй мандат станет "золотым веком Америки". Он напомнил, что в период его первого срока США не воевали.

"Бог пощадил меня не зря"

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Через считанные часы после закрытия участков Дональд Трамп назвал себя 47 президентом США. Он сказала об "изумительной победе американского народа", напомнив, что республиканцы смогли завоевать и Сенат, пообещал "исцелить страну" и заявил, что Бог "не зря спас ему жизнь" ( ссылаясь на покушение на митинге в Пенсильвании в июле - прим).

Бог пощадил мою жизнь не просто так, а чтобы я спас нашу страну и вернул Америке величие.
Дональд Трамп.

К утру среды по европейскому времени Трамп набрал необходимые для переезда в Белый дом 270 голосов выборщиков.

Но для многих его победа еще раньше стала свершившимся фактом. Трампа поздравили в числе прочих президент Украины, лидеры Сербии, Чехии, Армении, Турции, а также глава Европейского совета Шарль Мишель.

Кандидат Трампа в вице-президенты Джей Ди Вэнс назвал победу своего лидера "самым потрясающим реваншем в истории американской политики". Он пообещал, что новая американская администрация добьется "столь же потрясающего успеха в сфере экономики".

Напомним, что в канун голосования Трамп и вице-президент Камала Харрис шли практически вровень, так что исход гонки определили семь колеблющихся штатов. И в них, и на всей остальной территории США главными болевыми точками избиратели, судя по опросам, называли состояние демократии и экономики.

Сторонники Трампа наблюдают за динамикой голосов 5 ноября.
Сторонники Трампа наблюдают за динамикой голосов 5 ноября.Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Сценарий Хилари

Харрис со своей стороны лишь готовится обратиться к американцам. В штабе демократов подчеркнули, что хотят дождаться подсчета всех без исключения бюллетеней. Наблюдатели обратили внимание на то, что точно так поступила в 2016 году Хиллари Клинтон, проигравшая на президентских выборах Трампу.

Обозреватели пишут о подавленном настроении в стане сторонников Харрис. Она вступила в гонку всего за три месяца до выборов, заменив выбывшего из предвыборной кампании действующего президента Джо Байдена.

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