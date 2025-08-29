Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Трамп прекращает охрану бывшего вице-президента Камалы Харрис

Камала Харрис присутствует на церемонии прощания с главнокомандующим министерства обороны на объединенной базе Майер-Хендерсон Холл, 16 января 2025 г.
Камала Харрис присутствует на церемонии прощания с главнокомандующим министерства обороны на объединенной базе Майер-Хендерсон Холл, 16 января 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Rory Sullivan
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Демократка получила автоматическую шестимесячную защиту после ухода с поста, которую Джо Байден продлил еще на год.

РЕКЛАМА

Президент США Дональд Трамп лишил бывшего вице-президента Камалу Харрис охраны Секретной службы, сообщил в пятницу высокопоставленный чиновник Белого дома.

В отличие от бывших президентов, которые получают пожизненную охрану от федерального правительства, бывшие вице-президенты могут пользоваться этой привилегией только в течение шести месяцев после ухода с поста.

Правда, президент Джо Байден продлил охрану Харрис, которая должна была закончиться 21 июля, еще на год в соответствии с нераскрытой директивой.

В письме, с которым ознакомились американские СМИ, Трамп в четверг поручил Секретной службе "прекратить любые процедуры, связанные с безопасностью, ранее разрешенные исполнительным меморандумом, помимо тех, которые требуются по закону".

Ожидается, что это распоряжение вступит в силу в начале сентября.

С начала своего второго президентского срока в январе Трамп лишил федеральной службы безопасности некоторых своих бывших чиновников, включая Джона Болтона, бывшего советника по национальной безопасности, и Майка Помпео, бывшего госсекретаря.

В марте президент США прекратил охрану Хантера и Эшли, детей своего предшественника Джо Байдена.

Им была предоставлена расширенная защита в соответствии с указом их отца.

Решение о лишении Харрис охраны было принято за несколько недель до того, как она отправилась в рекламный тур для своей книги "107 дней", в которой рассказывается о ее короткой кампании по выборам президента США.

Харрис, бывший генеральный прокурор Калифорнии и вице-президент, которая проиграла Трампу на президентских выборах в ноябре, объявила, что не будет баллотироваться на пост губернатора штата в следующем году.

Пресс-секретарь губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома Боб Салладей раскритиковал решение Трампа прекратить защиту Харрис.

"Безопасность наших государственных служащих никогда не должна зависеть от неустойчивых и мстительных политических импульсов", - сказал он.

Карен Басс, мэр Лос-Анджелеса, где живет Харрис, также выразила возмущение этим шагом.

"Это еще один акт мести, следующий за длинным списком политических репрессий в виде увольнений, лишения допусков и прочего", - сказала она в интервью CNN.

"Это подвергает бывшего вице-президента опасности, и я надеюсь на сотрудничество с губернатором, чтобы убедиться, что вице-президент Харрис в безопасности в Лос-Анджелесе".

Вопрос о безопасности и росте преступности действительно стоит остро в Калифорнии, о чем пару месяцев назад заявляла сама Харрис.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Член Совета управляющих ФРС Лиза Кук подала в суд на Дональда Трампа

В сувенирной лавке Белого дома продают кепки "Трамп 2028"

Выборы в США: Европа предпочитает Харрис Трампу?