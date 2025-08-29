РЕКЛАМА

Президент США Дональд Трамп лишил бывшего вице-президента Камалу Харрис охраны Секретной службы, сообщил в пятницу высокопоставленный чиновник Белого дома.

В отличие от бывших президентов, которые получают пожизненную охрану от федерального правительства, бывшие вице-президенты могут пользоваться этой привилегией только в течение шести месяцев после ухода с поста.

Правда, президент Джо Байден продлил охрану Харрис, которая должна была закончиться 21 июля, еще на год в соответствии с нераскрытой директивой.

В письме, с которым ознакомились американские СМИ, Трамп в четверг поручил Секретной службе "прекратить любые процедуры, связанные с безопасностью, ранее разрешенные исполнительным меморандумом, помимо тех, которые требуются по закону".

Ожидается, что это распоряжение вступит в силу в начале сентября.

С начала своего второго президентского срока в январе Трамп лишил федеральной службы безопасности некоторых своих бывших чиновников, включая Джона Болтона, бывшего советника по национальной безопасности, и Майка Помпео, бывшего госсекретаря.

В марте президент США прекратил охрану Хантера и Эшли, детей своего предшественника Джо Байдена.

Им была предоставлена расширенная защита в соответствии с указом их отца.

Решение о лишении Харрис охраны было принято за несколько недель до того, как она отправилась в рекламный тур для своей книги "107 дней", в которой рассказывается о ее короткой кампании по выборам президента США.

Харрис, бывший генеральный прокурор Калифорнии и вице-президент, которая проиграла Трампу на президентских выборах в ноябре, объявила, что не будет баллотироваться на пост губернатора штата в следующем году.

Пресс-секретарь губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома Боб Салладей раскритиковал решение Трампа прекратить защиту Харрис.

"Безопасность наших государственных служащих никогда не должна зависеть от неустойчивых и мстительных политических импульсов", - сказал он.

Карен Басс, мэр Лос-Анджелеса, где живет Харрис, также выразила возмущение этим шагом.

"Это еще один акт мести, следующий за длинным списком политических репрессий в виде увольнений, лишения допусков и прочего", - сказала она в интервью CNN.

"Это подвергает бывшего вице-президента опасности, и я надеюсь на сотрудничество с губернатором, чтобы убедиться, что вице-президент Харрис в безопасности в Лос-Анджелесе".

Вопрос о безопасности и росте преступности действительно стоит остро в Калифорнии, о чем пару месяцев назад заявляла сама Харрис.