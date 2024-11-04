Как следить за ходом выборов в США из Европы

Завтра европейцы будут пристально следить за тем, что происходит по другую сторону Атлантики. Американцы во всех 50 штатах отправятся на избирательные участки, чтобы выбрать следующего лидера самой могущественной страны мира. Их выбор будет иметь далеко идущие последствия для Европы и за ее пределами, влияя на все - от торговли и экономики до технологий, окружающей среды и здравоохранения.

Около 65 миллионов американцев уже проголосовали, благодаря досрочному и заочному голосованию, которое позволяет людям проголосовать заранее или по почте.

Чего же нам ждать от ночи выборов?

Внимание к "колеблющимся" штатам

Нет смысла следить за президентской гонкой во всех 50 штатах. Только семь ключевых из них, известных как "колеблющиеся штаты", действительно определят результат. Это Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин. В остальных штатах результаты будут более или менее предрешены.

Пенсильвания будет одним из самых пристальных штатов, поскольку в ней голосуют 19 членов коллегии выборщиков, что является самым большим числом среди "колеблющихся" штатов.

Euronews подготовил разъяснительную статью, которая поможет вам разобраться в избирательной системе США и понять ключевую роль "колеблющихся" штатов.

Когда ожидать первых результатов - по центральноевропейскому времени

Первые экзит-поллы

Ожидайте их около 23:00 по центральноевропейскому времени (CET). Они дадут нам первые сведения о тенденциях, но пока не стоит слишком радоваться - многие избирательные участки будут открыты еще несколько часов.

Экзит-поллы также дадут ценную информацию о явке и демографическом составе избирателей (образование, происхождение, пол, возраст), что часто намекает на направление гонки.

Закрытие избирательных участков

Избирательные участки будут закрываться с 23:00 до 05:00 CET, начиная с Кентукки и Индианы и заканчивая Аляской и Гавайями. Но их результаты не будут иметь решающего значения, так как они имеют всего три и четыре голоса выборщиков соответственно.

Что касается "колеблющихся" штатов, то избирательные участки в Джорджии закрываются в 01:00 (CET), в Северной Каролине - в 01:30, в Пенсильвании - в 02:00, в Мичигане - между 02:00 и 03:00, в Неваде - в 04:00, а в Висконсине и Аризоне - в 03:00.

Результаты

Не стоит ожидать, что все штаты объявят свои результаты сразу. Первые важные результаты должны прийти из Джорджии около 4 часов утра, затем из Северной Каролины и Мичигана. В отличие от других штатов, в этих штатах бюллетени, отправленные по почте, подсчитываются до закрытия избирательных участков. Ранние результаты из этих штатов уже могут задать тон всей ночи. Например, если Харрис победит и в Джорджии, и в Северной Каролине, голоса избирателей Аризоны могут стать решающими.

Если перевес на выборах будет решающим в Джорджии и Северной Каролине, то, возможно, сначала будут объявлены четкие результаты из этих штатов, но если результаты окажутся близкими, то может быть запрошен пересчет голосов, что еще больше отсрочит окончательный исход.

В 2020 году только Аризона объявила свои результаты в ночь выборов. Остальным штатам понадобилось больше времени, в некоторых результаты были подведены через несколько дней или даже две недели из-за пересчета голосов.

Будет ли все так просто ?

Возможно, нет. Команды как республиканцев, так и демократов уже подготовили судебные иски, которые могут привести к пересчету голосов. Эти выборы характеризуются повышенной напряженностью, личными нападками и даже сомнениями в честности процесса. Не исключены и протесты. Вспомните, как победа Джо Байдена в 2020 году над тогдашним президентом Дональдом Трампом вызвала массовые беспорядки в Капитолии в январе 2021 года - момент, охарактеризованный комиссией Конгресса США как попытка переворота.

Выборы в США на Euronews

