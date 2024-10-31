Израиль и спецдокладчик ООН спорят из-за "геноцида"

Посланник США в Ливане Амос Хохштейн и советник Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгурк отправляются в Израиль, "чтобы обсудить дипломатическое урегулирование в Ливане, а также пути прекращения конфликта в секторе Газа", сообщил журналистам официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Чиновник также выразил разочарование тем, что Израиль не отреагировал на обеспокоенность Вашингтона по поводу бомбардировок палестинского анклава, в частности, Бейт-Лахии, где во вторник, по данным экстренных служб, погибли 93 человека.

"У нас до сих пор нет объяснений. Они сказали нам то же, что и публично, а именно, что они расследуют этот вопрос, и мы призвали их дать нам ответ. Они делают недостаточно, чтобы дать нам ответы, которых мы добиваемся", – заявил Миллер.

Израиль в среду призвал к отставке Франчески Альбанезе, спецдокладчика ООН по вопросу о положении с правами человека на палестинских территориях, которая заявила комитету Генеральной Ассамблеи ООН, что события последних месяцев "укрепляют её мнение о том, что Израиль проводит кампанию геноцида против палестинцев".

"В очередной раз ООН расстелила красную дорожку для одного из самых антисемитских деятелей в современной истории", – написал на платформе X посол Израиля в ООН Данни Данон.

"В соответствии с её картиной мира, исполненной ненависти, у государства Израиль нет исторических оснований для существования, нет права защищать своё население, а нападение 7 октября и спасение заложников – лишь предлог, используемый Израилем", – добавил он.

Израильская миссия в Женеве считает итальянского юриста не более чем "политическим активистом", злоупотребляющим своим мандатом.

По словам эксперта, уполномоченного Советом по правам человека, но не выступающего от имени ООН, "геноцид палестинского населения представляется средством достижения цели: полного искоренения или изгнания палестинцев с земли, с которой связана столь важная часть их идентичности, и которая незаконно и неприкрыто является объектом вожделения".

"Я не хочу продолжать эти дискуссии о нападках на меня, потому что [...] я – не история. История – это тот факт, что палестинцы находятся под угрозой быть стертыми со своей земли", – заявила Альбанезе в ходе пресс-конференции.

На днях израильское военное руководство заявило, что ЦАХАЛ необходимо больше солдат. "У нас открыто несколько фронтов, у нас больше раненых и, к моему сожалению, больше погибших", – отметил министр обороны Йоав Галлант.

Тем временем Армия обороны Израиля сообщает, что в Джабалии, на севере Газы, продолжаются бои. По данным ЦАХАЛ, были поражены десятки террористических объектов и складов оружия.

В центре сектора, по словам военных, войска уничтожили объект, используемый для производства боеприпасов.

В Саудовской Аравии намерены добиваться признания Палестины

В Эр-Рияде прошла первая встреча "международного альянса", выступающего за создание палестинского государства.

"Международный альянс по реализации формулы о двух государствах", представленный в прошлом месяце в кулуарах Генассамблеи ООН, объединяет страны Ближнего Востока, Европы и других регионов.

Глава МИД принимающей встречу Саудовской Аравии осудил "геноцид" в Газе и подтвердил позицию королевства, что оно нормализует отношения с Израилем только в случае признания палестинского государства.

Израиль отвергает обвинения в геноциде и заявляет, что целью проводимой операции является уничтожение группировки ХАМАС и спасение заложников, похищенных 7 октября 2023 года.