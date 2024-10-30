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ЦАХАЛ нанес удар по Газе, сообщается о десятках погибших

Дейр-эль-Балах, сектор Газа
Дейр-эль-Балах, сектор Газа Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
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Подконтрольный ХАМАС минздрав Газы заявил, что в результате ударов ЦАХАЛ убиты по меньшей мере 30 палестинцев.

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По меньшей мере тридцать палестинцев стали жертвами израильских ударов по центральной и южной частям сектора Газа. Об этом заявил минздрав, подконтрольный ХАМАС. Под обстрел, в частности, попал жилой дом в Хан-Юнисе, где в числе погибших оказались две женщины и ребенок.

Взрывы раздавались и в Дейр-эль-Балахе, где находится множество перемещенных лиц. В этом городе, как сообщается, также есть жертвы среди мирных жителей.

Израиль заявляет, что целью ЦАХАЛ являются боевики ХАМАС, которые используют гражданское население в качестве живого щита. Накануне более ста палестинцев погибли на севере Газы в результате удара израильских ВВС. Атаку на жилой дом в районе Бейт-Лахии, где находилось двести человек, в США назвали ужасающим инцидентом. ЦАХАЛ заявил, что проводит расследование.

Одновременно с военными действиями в Газе Армия обороны Израиля проводит операции в Ливане против "Хезболлах". Боевики этой группировки ежедневно обстреливают северные территории еврейского государства. В среду с осколочными ранениями в больницу были доставлены три человека.

Накануне по данным ЦАХАЛ, из Ливана в сторону Израиля было выпущено порядка 75 ракет. Новый лидер "Хезболлах" Наим Кассем заявил, что группировка не прекратит поддерживать ХАМАС в секторе Газа и продолжит конфронтацию с Израилем.

В среду 30 октября ЦАХАЛ нанес авиаудар по городу Дурис на окраине Баальбека. Ливанские СМИ сообщают, что он был направлен на топливную инфраструктуру. Ранее Армия обороны Израиля предупредила жителей Баальбека и соседних с ним деревень о необходимости немедленной эвакуации перед авиаударами по объектам "Хезболлах". Через соцсети гражданских лиц призвали покинуть район, используя маршруты, отмеченные на карте.

Район, обозначенный в приказе об эвакуации, включает древнеримский храмовый комплекс, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Баальбеке проживает порядка 100 тысяч человек. Среди населения возникла паника, сказали представители местных властей.

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