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Три сотрудника СМИ стали жертвами израильского удара по югу Ливана

Уничтоженные автомобили журналистов
Уничтоженные автомобили журналистов Авторское право Mohammad Zaatari/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Mohammad Zaatari/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
Опубликовано
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Комитет по защите журналистов заявил, что потрясен убийством сотрудников ливанских телеканалов, и призвал к проведению независимого расследования.

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Три сотрудника двух различных телеканалов стали жертвами израильского авиаудара на юго-востоке Ливана.

Подвергшийся обстрелу миниотель, в котором остановились журналисты, освещающие ход войны, располагается в Хасбае близ границы с Израилем.

Среди погибших оператор и инженер проиранского новостного канала Al Mayadeen, а также оператор связанного с "Хезболлах" канала Al-Manar.

Министр информации Ливана заявил, что нападение было преднамеренным, и назвал его "военным преступлением".

Израильская армия не предупреждала об ударе, который, по ее словам, был направлен на инфраструктуру боевиков "Хезболлах". Позже военные заявили, что расследуют инцидент.

С тех пор как 8 октября 2023 года на ливано-израильской границе начались регулярные боевые действия, погибли несколько журналистов.

По данным министерства здравоохранения Ливана, общее число жертв за последний год составило более 2500 убитых и 12 000 раненых. 1,2 миллиона ливанцев, по данным ООН, были вынуждены покинуть свои дома, включая 400 000 детей.

Тем временем на севере Израиля два человека скончались от ран, полученных в результате ракетного обстрела со стороны "Хезболлах".

Еще семь человек получили ранения от упавших на израильский город Мажд-эль-Курум осколков ракет.

В пятницу боевики в Ливане выпустили 45 снарядов по Израилю. Некоторые из них были перехвачены израильскими средствами ПВО, другие же упали в открытой местности.

Ранее в пятницу в результате израильской атаки на город Хан-Юнис в секторе Газа погибли по меньшей мере 38 человек.

Удары были нанесены через день после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль выполнил свою задачу по "эффективному уничтожению" ХАМАС и призвал обе стороны возобновить переговоры.

В результате израильского наступления в Газе, по данным местных органов здравоохранения, погибло более 42 000 палестинцев.

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