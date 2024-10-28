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Кнессет заблокировал деятельность БАПОР в Израиле

Израиль ограничивает деятельность БАПОР
Израиль ограничивает деятельность БАПОР Авторское право Hassan Eslaiah/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
Авторское право Hassan Eslaiah/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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В БАПОР заявили, что решение Израиля приведет к коллапсу процесса оказания гуманитарной помощи палестинцам.

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В Израиле принят закон, блокирующий работу главного агентства ООН по оказанию помощи палестинцам.

Согласно документу, агентству ООН по делам палестинских беженцев, или UNRWA, будет запрещено вести «любую деятельность» или предоставлять какие-либо услуги на территории Израиля. Властям Израиля запрещается иметь какие-либо контакты с БАПОР.

В Израиле заявляют, что сотни сотрудников БАПОР связаны с боевиками группировки ХАМАС и что военное имущество ХАМАС было обнаружено рядом с объектами агентства или под ними, а также что учебные заведения, находящиеся под эгидой организации, разжигают ненависть к Израилю и прославляют террор.

В БАПОР заявили, что решение Израиля приведет к коллапсу процесса оказания гуманитарной помощи.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что закон «де-факто сделает невозможными жизненно важные операции БАПОР в Газе и серьезно затруднит предоставление услуг на Западном берегу».

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