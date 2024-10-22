NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Саммит БРИКС в Казани: первые заявления лидеров

Гостей Путина встречали в аэропорту Казани караваем и чак-чаком.
Гостей Путина встречали в аэропорту Казани караваем и чак-чаком. Авторское право Ilya Pitalev/Photo host brics-russia2024.ru via AP
Авторское право Ilya Pitalev/Photo host brics-russia2024.ru via AP
By Alexander Kazakevich
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Глава КНР "дорожит" дружбой с Россией, а индийский премьер призывает к миру в Украине – в Казани начался саммит БРИКС.

РЕКЛАМА

В Кремле эту встречу уже окрестили "крупнейшим" внешнеполитическим мероприятием "в истории" России. Саммит БРИКС, блока развивающихся стран, точно стал самым представительным по составу участников с начала войны в Украине.

В аэропорту столицы Татарстана гостей Путина – лидеров Индии, Китая и ЮАР ожидали почётный караул и традиционные угощения – каравай и чак-чак.

В Казани не будет президента Бразилии Лулы. Из-за травмы головы он подключится к обсуждению по видеосвязи. Зато своё участие подтвердил Антониу Гуттериш, которого за это раскритиковал МИД Украины, припомнив, что генсек ООН пропустил "саммит мира" в Швейцарии.

Переговоры, на которые съехались представители более 30 стран, призваны продемонстрировать провал попыток Запада изолировать российское руководство на фоне продолжающейся войны, выданного ордера МУС и жёстких санкций против Москвы.

До начала основной программы глава Кремля встретился с президентом т. н. Нового банка развития Дилмой Руссефф и по традиции призвал сократить объёмы торговли в "токсичных" валютах, имея ввиду американский доллар.

В первый день уже прозвучали заявления лидеров

В кулуарах саммита председатель КНР Си Цзиньпин поблагодарил своего российского коллегу за прочность двусторонних связей в "хаотичном" международном контексте.

"Мир переживает глубокие изменения, беспрецедентные за столетие, – заявил Си. –Но я твердо убеждён, что глубокая дружба, объединяющая Китай и Россию из поколения в поколение, не изменится".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что хочет "скорейшего" восстановления мира в Украине и поддерживает усилия, направленные на достижение этой цели.

Сейчас в объединение входят 9 стран. К государствам-основателям БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китаю и Южная Африка – с 1 января присоединились Иран, Египет, Эфиопия, Объединённые Арабские Эмираты.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Путин встретится с лидерами нескольких стран на саммите БРИКС в Казани

Турция подала заявку на вступление в БРИКС - Bloomberg

Встреча глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде