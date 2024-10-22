Саммит БРИКС в Казани: первые заявления лидеров

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В Кремле эту встречу уже окрестили "крупнейшим" внешнеполитическим мероприятием "в истории" России. Саммит БРИКС, блока развивающихся стран, точно стал самым представительным по составу участников с начала войны в Украине.

В аэропорту столицы Татарстана гостей Путина – лидеров Индии, Китая и ЮАР ожидали почётный караул и традиционные угощения – каравай и чак-чак.

В Казани не будет президента Бразилии Лулы. Из-за травмы головы он подключится к обсуждению по видеосвязи. Зато своё участие подтвердил Антониу Гуттериш, которого за это раскритиковал МИД Украины, припомнив, что генсек ООН пропустил "саммит мира" в Швейцарии.

Переговоры, на которые съехались представители более 30 стран, призваны продемонстрировать провал попыток Запада изолировать российское руководство на фоне продолжающейся войны, выданного ордера МУС и жёстких санкций против Москвы.

До начала основной программы глава Кремля встретился с президентом т. н. Нового банка развития Дилмой Руссефф и по традиции призвал сократить объёмы торговли в "токсичных" валютах, имея ввиду американский доллар.

В первый день уже прозвучали заявления лидеров

В кулуарах саммита председатель КНР Си Цзиньпин поблагодарил своего российского коллегу за прочность двусторонних связей в "хаотичном" международном контексте.

"Мир переживает глубокие изменения, беспрецедентные за столетие, – заявил Си. –Но я твердо убеждён, что глубокая дружба, объединяющая Китай и Россию из поколения в поколение, не изменится".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что хочет "скорейшего" восстановления мира в Украине и поддерживает усилия, направленные на достижение этой цели.

Сейчас в объединение входят 9 стран. К государствам-основателям БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китаю и Южная Африка – с 1 января присоединились Иран, Египет, Эфиопия, Объединённые Арабские Эмираты.