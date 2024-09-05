Интервью : западные санкции против России - отчаянные, смешные, произвольные 

By Euronews

«Санкции остаются внеправовым механизмом давления, который всё больше замещает целые массивы юридических решений, - считает экономист В.Иноземцев. - Лучше тратить деньги на оружие для Украины, а не на «исследования» по имплементации вторичных санкций – так ущерб для Кремля будет намного бóльшим".

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В гостях у Euronews - Владислав Иноземцев, известный экономист и политолог, советник в Институте MEMRI в Вашингтоне.

Euronews: – На фоне последних событий можно сказать, что военная помощь Запада позволяет Украине атаковать территорию России, и это заставляет Кремль нервничать. Но дают ли результат экономические санкции, на которые возлагались большие надежды?

В. Иноземцев: - В России над санкциями начинают смеяться, но по команде. Недавно стало известно об утверждении сценария комедийного фильма, по сюжету которого Дж. Байден, уставший выслушивать от cоветников, что санкции всё не могут «добить» Россию, решает инкогнито поехать в Москву, чтобы понять причины «устойчивости русской экономики».

Россиянам – особенно предпринимателям – не так весело, как пропагандистам: санкции серьёзно давят на них

Но россиянам – особенно предпринимателям – не так весело, как пропагандистам: санкции серьёзно давят на них. Страна почти лишена созданной западными компаниями в 2000-х и 2010-х годах автомобильной индустрии. Просели экспортно-ориентированные отрасли: лесное хозяйство, металлургия, добыча газа. Но не нужно забывать о нескольких моментах. Во-первых, всё это не оказывает критического влияния на экономику в целом: она переориентируется на внутренний рынок, бюджет «заливает проблемы деньгами». Во-вторых, санкции не парализовали ВПК и не спровоцировали антивоенную мобилизацию. В-третьих, они всё-таки обоюдоострые...

Euronews: – Что Вы имеете в виду?

В. Иноземцев: – То, что от них страдают и те, кто их ввёл. Примеры известны: разрыв связей с Россией в области энергетики взвинтил цены на газ в 2022 г., что заставило европейские власти дотировать потребителей, по некоторым данным (мне сложно в них поверить) почти на €800 млрд. – и в то же время этот бум подарил В.Путину в том же 2022 г. $78 млрд. (€70,5 млрд) дополнительных доходов от экспорта. Арест активов Банка России (которые европейцы так и не смогли применить в поддержку Украины) аукнулся конфискацией собственности западных инвесторов в России не менее, чем на $140 млрд. (€126 млрд). И это не все.

Euronews:– В таком случае какие санкции Вы считаете эффективными, а какие – нет?

Эффективны те санкции, которые наносят России больший ущерб, чем вводящим их странам

В. Иноземцев: – Санкции сегодня – форма ведения войны. Но на войне удачной считается операция, в которой противник получил больший ущерб, чем понесён вашей армией. Я бы исходил из такого же подхода: эффективны те санкции, которые наносят России больший ущерб, чем вводящим их странам.

Euronews: – Но ущерб можно подсчитывать различными способами...

В. Иноземцев: – Да, и тут кроются важные нюансы. Европейцы, например, арестовали собственность российских бизнесменов более чем на $58 млрд (€52 млрд). В ответ большинство из тех, кто годами скупал активы на Западе, вернулись в Россию. Число долларовых миллиардеров там в 2024 году достигло исторического максимума, и они даже прочнее сплотились вокруг В.Путина, чем прежде: бежать из «золотой клетки» теперь некуда. При этом западные власти уже потратили десятки миллионов долларов на обеспечение сохранности арестованной собственности, и имеют все шансы заплатить ещё немалые деньги в качестве компенсации судебных издержек по проигранным санкционным делам.

Euronews:– То есть санкции «санкционировали» сами себя? Из Ваших статей можно сделать вывод, что Вы вообще выступаете против тех мер, которые ударяют по россиянам, а не по власти...

В. Иноземцев: - Так, похоже, считают И. Яшин и А. Пивоваров, но не я. Для меня приемлемы любые санкции против России и россиян, которые имеют обоснованный и универсальный характер, и касаются отношений между вводящими их странами и Россией.

Euronews:– Чувствуется подвох... Значит, санкционный режим избирателен и не всегда логичен?

Если считать, что война против Украины начата российской элитой, стоило бы ввести санкции против всех министров, всех депутатов Госдумы и Совета Федерации и всех членов путинской партии «Единая Россия»

В. Иноземцев: - Можно и так сказать. Например, если считать, что война против Украины начата российской элитой, стоило бы ввести санкции против всех министров, всех депутатов Госдумы и Совета Федерации и всех членов путинской партии «Единая Россия». Если считать, что российский бюджет используется для финансирования войны, стоило бы ввести санкции против всех физических лиц и компаний, платящих – ну, скажем, более 100 млн. рублей в год федеральных налогов. То же касается и отраслевых санкций. Я с самого начала приветствовал введение запрета на авиасообщение с Россией. Пусть в результате оказалось, что рынок перелётов из Европы в Азию перехватывают китайские компании, продолжающие летать прежними путями и экономящие пассажирам время и деньги, но по крайней мере тут всё понятно: сообщение прервано.

Но я не могу понять, почему из 125 российских миллиардеров под санкциями всего 48, или, например, почему 60 российских банков под санкциями, а ещё почти 260 – нет. Также я не оспариваю право европейцев ввести в отношении России энергетическое эмбарго. Но я не понимаю, какие основания имеют западные власти ограничить или запретить продажу российской нефти, например, в Индию: это вообще не их дело, это суверенные отношения третьих стран.

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Euronews: – Ситуация выглядит несколько иначе, нежели на первый взгляд...

В. Иноземцев: – Многие эксперты говорят, что отнесение тех или иных лиц к «олигархам», или к «влиятельным российским предпринимателям» – вещь столь же произвольная, как в сталинские времена объявление человека «троцкистом» или «контрреволюционером». Это так, потому что порой санкции вводились на основании мнений явно предвзятых экспертов. Так произошло в случае М.Фридмана и П.Авена с учётом статьи И.Заславского, ранее уволенного из одной из принадлежавших им фирм. Иногда учитывались ложные сведения, позже оповергнутые по решению западных судов (статья в журнале Forbes, формулировка которой воспроизведена в решении Евросовета по санкциям в отношении А.Усманова, была в судебном порядке признана клеветой, но санкции так и не были отменены).

...все потуги так и не перекрыли российский нефтяной экспорт, а доходы от него растут. Поэтому лучше тратить деньги на оружие для Украины

Что касается третьих стран, можно видеть, что все потуги так и не перекрыли российский нефтяной экспорт, а доходы от него растут. Поэтому лучше тратить деньги на оружие для Украины, а не на «исследования» по имплементации вторичных санкций – так ущерб для Кремля будет намного бóльшим.

Euronews:– То есть санкции против бизнеса зачастую лишены юридических (правовых) оснований?

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В. Иноземцев: - Исходя из ряда громких случаев, я могу утверждать, что они являются произвольными и, я бы даже сказал, внесудебными. Например, когда немецкая прокуратура начала расследование в отношении А.Усманова, она сначала долго не могла получить от судей ордера на обыски. Когда все-таки добилась соответствующего согласия и провела следственные действия, земельный суд Франкфурта-на-Майне признал ордер на обыск незаконным. И что? Прокуратура отказалась прекратить расследование и вернуть изъятое имущество. Это нормально для правового государства? Или другой случай: по сообщению властей Кипра, не менее 14 россиян, ранее легально получившие гражданство Кипра в рамках утверждённых правительством программ привлечения инвестиций, были его лишены в свете санкций. Вновь без всяких судебных решений.

Euronews: – Не будет ли излишним сравнить происходящее с делом Павла Дурова, недавно задержанного во Франции?

В. Иноземцев: – Тут сложно не сравнить: человека обвинили в достаточно серьёзных преступлениях, непосредственно связанных с созданным им бизнесом. Но никто не отнял этого бизнеса. Никто не лишил его документов, довольно сомнительным, скажу прямо, образом, полученных в той же Франции. Его по решению суда отправили под наблюдение полиции – причём суд отверг не менее половины пунктов обвинения и отказался арестовать предпринимателя, как требовала прокуратура. Это понятная процедура, соответствующая правовым нормам, но в санкционной практике ничего подобного и близко нет.

Мы даже наблюдаем попытки введения санкций против родственников «олигархов», многие из которых вовсе не занимаются бизнесом в России

Мы даже наблюдаем попытки введения санкций против родственников «олигархов», многие из которых вовсе не занимаются бизнесом в России. Так сын владельца «Уралхима» Н. Мазепин, бывший пилотом в одной из команд F1, которую спонсировал его отец, попал под санкции в 2022 г. и вынужден был покинуть команду. Его юристам удалось оспорить санкции два года спустя, что можно лишь приветствовать. Г. Исмаилова, сестра А. Усманова попала под санкции как бенефициар трастов, созданных для управления недвижимостью и возглавлявшихся независимыми директорами. Она и раньше не распоряжалась их активами, а полгода назад подписала акты об исключении её из трастов, не допускающие получения ею в будущем каких бы то ни было выгод от них. Так были исчерпаны все возможные методы для исполнения решений ЕС, но санкции оставлены в силе исключительно из-за её родственных связей с А.Усмановым.

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Euronews:– Но известны случаи снятия санкций...

В. Иноземцев: – Да, судом ЕС уже сняты санкции с О. Айзиман, бывшей жены М. Фридмана, с В. Пригожиной, матери главы ЧВК «Вагнер» Е. Пригожина и А. Пумпянского, сына крупного металлопромышленника Д. Пумпянского. В них сказано, что родственные связи не могут быть основанием для введения либо продления санкционных ограничений. Но опять каждый случай особый, чего в правовом государстве быть не должно.

Санкции, на мой взгляд, остаются внеправовым механизмом давления, который всё больше замещает целые массивы юридических решений и приводит к эрозии of the rule of law

Всё это наносит большой ущерб не столько российским предпринимателям – Кремль найдёт возможность подсластить им жизнь, – сколько западной правовой системе. Санкции, на мой взгляд, остаются внеправовым механизмом давления, который всё больше замещает целые массивы юридических решений и приводит к эрозии of the rule of law (торжество законности - ред).

Euronews: – Это сильное утверждение. Какие ещё аргументы Вы бы привели в качестве доказательства?

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В. Иноземцев: – Аргументов много. Известно, например, что закон не имеет обратной силы. Между тем многие российские «олигархи» попали под санкции с февраля по май 2022 г. с формулировкой о том, что они «приняли участие в совещании с В. Путиным 24 февраля 2022 г.» Но в момент проведения этого совещания общение с В. Путиным не относилось Евросоюзом к числу дискредитирующих действий.

Нас учили: нельзя дважды наказывать за одно преступление. В санкционной политике это не действует

Кроме того, нас учили: нельзя дважды наказывать за одно преступление. В санкционной политике это не действует. Вот, например, в 2022 г. ЕС ввёл санкции против М. Фридмана и П. Авена, которые они оспорили и выиграли дело в Суде ЕС. Правда, вскоре оказалось, что в 2023-м Европейский Совет не просто продлил санкции в отношении этих бизнесменов, но так изменил формулировки, что это сделало решение новым, требующим оспаривания «с нуля». Между тем с февраля 2022 до марта 2023 г. оба они отсутствовали в России и не принимали участия в управлении там какими-либо проектами.

Наконец, закон должен наказывать единообразно за схожие противоправные деяния. В списках обвинений против того же А.Усманова фигурировало то, что он владел ежедневной газетой «Коммерсант», которая якобы стала инструментом путинской пропаганды. Но каким образом в таком случае Г.Березкин, владелец «РБК», из которого были изгнаны в 2017 г. многие независимые журналисты, оказался в глазах ЕС настолько чист, что санкции против него были сняты специальным решением, даже не доводя дело до судебного вердикта? Это тоже предлагается считать примером верховенства права?

Euronews:– Многие говорят о коллективной ответственности, которая призвана привести к осознанию зла и протестам среди населения. Но я вижу, как простые люди, возмущенные отсутствием, скажем, необходимых лекарств, обращают свое негодование не против власти, а против Запада...

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Чтобы наказывать граждан за связь с режимом, начните с признания его преступного характера. Так сделали судьи Нюрнбергского трибунала

В. Иноземцев: – Чтобы наказывать граждан за связь с режимом, начните с признания его преступного характера. Так сделали судьи Нюрнбергского трибунала, объявив преступными руководство НСДАП, высшее командование вермахта, а также Гестапо, СС и СА. Это позволило созданным в американской зоне оккупации судам признать виновными некоторых крупных бизнесменов, сотрудничавших с этими организациями (в основном, руководство компаний Кrupp и IG Farbenindustrie, которые производили вооружения и химические средства уничтожения людей в концлагерях, а также задействовали рабский труд евреев и военнопленных). Но те, кто этого не делал (даже платя налоги или поставляя вооружения вермахту) не были признаны виновными.

Поэтому пока В. Путин является только подозреваемым (!) в совершении военных преступлений, а большинство российских политиков и чиновников, напрямую ответственных за подготовку и ведение войны, не имеет даже такого статуса, а просто находятся под санкциями, распространять такую же меру ответственности на предпринимателей незаконно и глупо.

Это кидает их (предпринимателей) в руки режима вместо того, чтобы делать своими союзниками в борьбе за лучшую Россию

Это кидает их в руки режима вместо того, чтобы делать своими союзниками в борьбе за лучшую Россию. Я открыто говорю об этом в западной прессе с первых дней войны, но никто этого не слышит: всем кажется, что вот ещё немного – и всё, олигархи взбунтуются и режим рухнет. Большего наива я, честно говоря, не могу себе представить. И об этом я писал ещё до начала российского вторжения.

Euronews: – Спасибо большое, Владислав, за интересную беседу.