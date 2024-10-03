NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Байден: США не поддержат израильскую атаку на объекты ядерной программы Ирана

Президент США Джо Байден перед посадкой на самолет Air Force One аэропорту Роли-Дарем в Моррисвилле, Северная Каролина, 2 октября 2024 г.
Президент США Джо Байден перед посадкой на самолет Air Force One аэропорту Роли-Дарем в Моррисвилле, Северная Каролина, 2 октября 2024 г. Авторское право Susan Walsh/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Susan Walsh/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP, EBU
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Президент США заявил, что не поддержит израильскую атаку на объекты, связанные с ядерной программой Тегерана. В Нью-Йорке, на экстренном заседании Совбеза ООН, Антониу Гутерриш заявил, что его осуждение нападения Ирана на Израиль "должно быть очевидным".

РЕКЛАМА

Президент США заявил, что не поддержит израильскую атаку на объекты, связанные с ядерной программой Тегерана. Об этом Джо Байден заявил в среду на объединённой базе Эндрюс, вылетая в Северную и Южную Каролину, жители которых стали жертвами урагана "Хэлин".

Он отвечал на вопрос журналиста, поддержал бы он такое возмездие после того, как Иран выпустил до 180 ракет по Израилю во вторник.

Ответ отрицательный. И я думаю, что такой ответ был... Мы обсудим с израильтянами, что они собираются делать, но все члены "большой семёрки" согласны с тем, что у них есть право на ответ
Джо Байден
президент США

Комментарии Байдена прозвучали после того, как он и другие лидеры "большой семёрки" обсудили по телефону в среду координацию новых санкций против Ирана.

В заявлении Белого дома говорится, что лидеры G7 “недвусмысленно осудили нападение Ирана на Израиль”, а Байден подтвердил “полную солидарность и поддержку Израиля и его народа Соединенными Штатами”. Все это время администрация давала понять, что призывает Израиль проявить сдержанность в ответ на ракетную атаку во вторник, которая, по словам Байдена, была “неэффективной и потерпела поражение”.

Эту позицию подтвердил и представитель Госдепартамента на ежедневном брифинге для прессы. Мэтью Миллер уточнил, что глава Госдепа Энтони Блинкен провёл переговоры с министрами иностранных дел Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы обсудить скоординированный ответ на нападение Ирана на Израиль. Он прокомментировал решение Израиля объявить генерального секретаря ООН "персоной нон грата", назвав этот шаг непродуктивным.

Между тем в Нью-Йорке в среду состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое нападению Ирана на Израиль. Антониу Гутерриш заявил, что его осуждение нападения Ирана на Израиль "должно было быть очевидным" из его вчерашнего заявления.

Я вновь решительно осуждаю вчерашний массированный ракетный удар Ирана по Израилю. Как это ни парадоксально, удары никак не способствуют делу палестинского народа или уменьшению его страданий
Антониу Гутерриш
генеральный секретарь ООН

При этом Гутерриш призвал Израиль не препятствовать усилиям по прекращению огня как в Ливане, так и в секторе Газа. "События прошлой недели, прошлого месяца и, по сути, почти всего прошедшего года ясно показывают: настало время для немедленного прекращения огня в Газе с немедленным и безоговорочным освобождением всех заложников”, и “необратимого прогресса на пути к решению проблемы сосуществования двух государств”, добавил он.

В ответ посол Израиля в ООН заявил, что последнее заявление Гутерриша, призывающее к деэскалации ближневосточного конфликта, "оторвано от реальности".

Посол Ирана при ООН Амир Саид Иравани в свою очередь подчеркнул, что “ракетные удары Ирана были необходимым и соразмерным ответом на продолжающиеся террористические агрессивные действия Израиля в течение последних двух месяцев”.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Шарль Мишель о реформе Совбеза ООН: "Некоторые страны не справляются со своими обязанностями"

Боррель: напряжённость между Израилем и "Хезболлах" может перерасти в полномасштабную войну

ГА ООН: "Пакт будущего" для решени проблем XXI века

Организация Объединенных Наций Иран-Израиль Джо Байден Антониу Гутерриш авиаудар Война Израиля с ХАМАС