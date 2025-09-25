Трамп требует провести расследование в связи инцидентами в штаб-квартире ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что стал жертвой цитата "тройного саботажа" на Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и потребовал провести расследование.

В своей соцсети Truth Social Трамп написал, что столкнулся с тремя зловещими событиями: остановившимся эскалатором (на нем находился сам Трамп и первая леди США Мелания Трамп), неисправным телесуфлером и пропавшим в зале звуком во время его выступления.

Трамп утверждал, что инцидент с эскалатором не был случайностью, сославшись на сообщение в газете Times of London. Там говорилось о том, что сотрудники ООН шутят, что могут отключить эскалатор и тем самым заставить президента США подняться по лестнице. "Люди, которые это сделали, должны быть арестованы",- сказал он. Представитель ООН предположил, что американский видеооператор случайно остановил эскалатор, но Трамп настаивал, что это было сделано намеренно. Представитель США в ООН назвал инциденты "неприемлемыми".

Трамп также пожаловался на неисправный телесуфлер, который, как он сказал, не работал в течение 15 минут. "Я сразу же подумал: "Ничего себе, сначала случай с эскалатором, а теперь еще и плохой телесуфлер. Что это за место?" - написал он в своем посте в социальной сети.

Президент США также заявил, что во время его выступления в зале ООН был отключен звук, и его можно было услышать только через переводчиков. "Неудивительно, что Организация Объединенных Наций не смогла выполнить ту работу, для которой она была создана", - заявил он в социальной сети Truth Social.

Союзники президента также поспешили выступить против предполагаемых саботажников: пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что если кто-то намеренно остановил эскалатор, то он должен быть "уволен, и в его отношении должно быть начато расследование".

"Эти промахи неприемлемы и являются симптомами разрушенного учреждения, представляющего серьезную угрозу безопасности", - написал на сайте X Майкл Уолтц, посол США в ООН.

Уолтц добавил, что США "не потерпят угроз безопасности или достоинству на международных форумах", пояснив, что администрация Трампа ожидает "быстрого сотрудничества и решительных действий".

Трамп критикует ООН

Во время своего выступления в ООН во вторник Трамп подверг резкой критике ООН, заявив, что организация "не реализует свой потенциал", и упрекнул другие страны за их миграционную и климатическую политику.

Одну из частей своего выступления он посвятил критике ООН за то, что та отвергла его предложение 2001 года отремонтировать штаб-квартиру организации в Нью-Йорке "быстрее, лучше и гораздо дешевле", чем его конкуренты.

"Я так хорошо это помню. Я тогда сказал, что сделаю это за 500 миллионов долларов, перестроив все заново. Это было бы прекрасно", - сказал Трамп мировым лидерам. Я говорил: "Я дам вам мраморные полы, они дадут вам террассу. Я дам вам все самое лучшее. У вас будут стены из красного дерева, а у них - из пластика". "Но они решили пойти другим путем, - сетует Трамп, - который в то время был намного дороже, и который на самом деле предоставил гораздо более низкий продукт". Перерасход, как заявил Трамп, составил от 2 млрд до 4 млрд долларов.