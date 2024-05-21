Вальтер Байер:"Крупные партии заимствуют риторику ультраправых"

Рост цен, война в Газе и подъем крайне правых - вот некоторые вопросы, которые мы обсуждаем с Вальтером Байером, ведущим кандидатом от "Европейских левых" на выборах в Европарламент. Он - гость программы "Глобальный диалог".

"Европе хватает оружия"

Euronews: "Вы - ведущий кандидат от "Европейских левых". В течение десяти лет стояли у руля коммунистической партии Австрии. Почему решили баллотироваться на пост председателя Еврокомиссии?"

Вальтер Байер: "Полтора года назад меня спросили, не хочу ли я выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя "Европейских левых". Я с удовольствием согласился, ведь был одним из основателей партии. В Любляне меня избрали ведущим кандидатом, что означает выдвижение на пост главы Еврокомиссии. Я готов на это, так как хочу изменить Европу. Я привержен идее социальной, мирной Европы. А когда есть приверженность нужно брать на себя ответственность".

Euronews:"Левые призывают к меньшей милитаризации Европы, вопреки сегодняшнему тренду многих стран-членов. Это реалистично, учитывая, что война - на пороге Европы?"

Вальтер Байер: "У нас в Европе много оружия. Страны-члены ЕС потратили на это 270 миллиардов евро. Расходы на вооружение России, страны, находящейся в состоянии войны - около 100 миллиардов евро. Так что нельзя сказать, что мы недостаточно оснащены. И все же мы задаемся вопросом, достаточно этого или нет. В мире насчитывается 15 000 ядерных боеголовок, которые позволят уничтожить планету 150 раз. Достаточно этого или нет?"

Euronews: "Одна из причин, по которой на военный сектор тратится больше средств - в том, что ЕС поддерживает Украину. Как считаете, не совершил ли Брюссель ошибку, поддержав борьбу Украины против России?"

Вальтер Байер : "Нет, я не думаю, что мы должны были оставить украинцев. Агрессия со стороны России несправедлива. Она незаконна, нарушает международное право, привела к огромным человеческим страданиям. После 500 000 погибших, сотен разрушенных городов, миллиона беженцев мы считаем, что настало время политическими инструментами создать условия для мира, начать переговоры, достичь прекращения огня ради суверенной и безопасной Украины. Очевидно, что решение проблемы на поле боя не получить".

Газа: двойные стандарты?

Euronews: "На фоне войны в Газе левые призвали к санкциям против Израиля. Как вы их себе представляете?"

Вальтер Байер: "Речь идет о двойных стандартах. На введение санкций против России ушло меньше недели. И это справедливо. Война в Газе продолжается уже более полугода, погибло 35 000 человек, территория полностью разрушена. Но кроме слов, ничего с нашей стороны не сделано. Что касается характера этих санкций, то уместно приостановить действие соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем. Не навсегда, но до тех пор, пока израильское правительство не признает право палестинцев в Газе на безопасность и защиту. Мы не можем вести себя так, будто ничего не произошло".

Euronews: "Что вы думаете о том, как реагирует на войну в Газе нынешний председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен?"

Вальтер Байер: "Ее поведение типично для этих двойных стандартов. Оно неадекватно, так как не предполагает ответственности за происходящее. Оно нечестно, ведь обвинять всех критикующих нынешнее израильское правительство в антисемитизме - неправильно. Это несправедливо и противоречит истории, здравому смыслу. Она плохо подошла к этому кризису. Сейчас они пытаются что-то сказать о Рафахе, но уже поздно".

Безопасный путь в Европу

Euronews: "В своем манифесте призываете к роспуску Frontex. Почему? И как, по-вашему, должны контролироваться внешние границы?"

Вальтер Байер: "Мы говорим о людях, спасающихся от преследований, агрессии, сексуального насилия, экологической катастрофы. ЕС должен в первую очередь позаботиться о том, чтобы их путь был безопасным, чтобы процедуры предоставления убежища проходили достойно, с уважением, чтобы индивидуальное право на убежище было гарантировано, чтобы соблюдалась Конвенция ООН о беженцах.

Это реальные вопросы. Превращение проблемы человека в проблему безопасности и защиты границ в корне неверно. Нужны безопасные маршруты, нужно надлежащее обращение с людьми, прибывающими в Европу".

Euronews: "Ультраправые смогли извлечь выгоду из недовольства граждан. Как думаете, почему это произошло? Что помогло им разыграть эту карту?"

Вальтер Байер: "В значительной степени это связано с легитимацией ультраправой повестки дня основными партиями. Посмотрите на тему миграции, она оформлена как вопрос безопасности. А это - как раз риторика ультраправых. Вместо того чтобы противостоять ей, говоря: "Нет, речь идет о людях, солидарности и справедливости!", крупные партии встраивают ультраправый дискурс в свой собственный нарратив.

Посмотрите на тему миграции, она оформлена как вопрос безопасности. А это - как раз риторика ультраправых. Вместо того чтобы противостоять ей, говоря: "Нет, речь идет о людях, солидарности и справедливости!", крупные партии встраивают ультраправый дискурс в свой собственный нарратив. Вальтер Байер.

Самое последнее доказательство - Миграционный пакт, принятый Европейским парламентом и Европейским советом, который на деле является отрицанием индивидуального права на убежище. Этот документ узаконивает то, что говорят ультраправые".

А где же принципы?

Euronews: "Почему левые потеряли контроль над этим нарративом? Некоторых все больше привлекает логика крайне правых."

Вальтер Байер: "Это связано с поведением устоявшихся партий. С их страхом перед реальной конфронтацией с ультраправыми. В прошлом месяце я очень удивился, услышав от Урсулы фон дер Ляйен, что "наше отношение к ультраправым партиям консервативного фланга будет зависеть от исхода выборов". Как так? А где же принципы?

Отказ от идеи "санитарного кордона" - огромная ответственность. И да, это связано со средствами массовой информации. В моей стране, Австрии, партия FPÖ (Партия свободы) сейчас занимает первое место в опросах. Сколько раз такие люди, как Йорг Хайдер, Хайнц-Кристиан Штрахе и Герберт Кикль попадали у нас на первые полосы СМИ? А почему им давали слово? Это коррумпированная, неофашистская партия. Но к ней относятся так, как будто она нормальна, а это в корне неверно".

Зачем нам экономить?

Euronews: "Пять лет назад левые не голосовали за Урсулу фон дер Ляйен на выборах на пост председателя Комиссии. Готовы ли вы теперь голосовать за нее или за любого кандидата от ЕНП, если это позволит им не зависеть от голосов крайне правых?"

Вальтер Байер: "У нас много причин не голосовать за госпожу фон дер Ляйен, в том числе и потому, что Комиссия готова вновь ввести политику жесткой экономии. Рамки финансового управления де-факто сведены к возобновлению действия Пакта роста и стабильности. В этих условиях только четыре страны смогут сделать необходимые инвестиции для достижения климатических целей"

Euronews: "Почему вы считаете, что новые фискальные правила откроют очередную главу жесткой экономии?"

Вальтер Байер: "Потому что это прописано в законе. Это значит, что страны, имеющие чрезмерный дефицит госбюджета, накопившие чрезмерный долг, будут вынуждены сократить государственные расходы в течение четырех-семи лет. И для чего?

Я экономист. И я не нашел ни одного исследования, в котором бы говорилось, что государственный долг должен составлять именно 3% или не должен превышать 60% ВВП. Нет такого, это специально сделано. Это неолиберальная политика, неолиберальное кредо, согласно которому первой задачей экономической политики должен быть баланс госбюджетов. Но наша первая задача - обеспечить людей доступным жильем. Нам нужны инвестиции в "зеленый" переход, в надежные рабочие места. На все это требуются деньги! Их можно привлечь, занять. Их можно собрать с помощью налогов, с помощью справедливой налоговой системы. Это реальные проблемы. 3% и 60% - ничто, показатели не опираются на научный фундамент".

Гарантия крыши

Euronews: "В манифесте левых особое внимание уделяется доступности жилья, звучит призыв к ограничению арендной платы. Почему это необходимо делать на европейском уровне и как этого добиться?"

Вальтер Байер: "Что касается арендной платы, то ЕС может принять директиву, обязывающую государства-члены ввести ценовой потолок и запретить выселение из единственного жилья. Еще у ЕС будет возможность создать Европейский жилищный фонд, который сможет предоставлять беспроцентные кредиты муниципалитетам и кооперативам. На европейском уровне можно сделать многое. Мы хотим использовать выборы, чтобы поставить этот вопрос в центр политических дебатов".

Euronews: "Среди ваших предложений по жилищному вопросу есть предложение о создании нормативной базы для таких компаний, как Airbnb. Как это будет работать?"

Вальтер Байер: "Посмотрите на такие города, как Барселона, Марсель, Афины, Любляна. Даже в моем родном городе, Вене, есть инвесторы, которые покупают дома, помещения и используют их для туристических спекуляций. Одновременно у нас есть люди, особенно молодые, которые вынуждены тратить более половины своего ежемесячного дохода на аренду. Это если им еще повезет снять жилье, что возможно далеко не везде! ЕС мог бы принять закон, который обяжет бы муниципалитеты ограничить спекуляцию в сфере краткосрочной арендой.

Это очень поможет! Кстати, это не потребует от ЕС никаких затрат, речь идет о доброй воле и политической решимости!"

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