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В соборе Святого Марка началась реставрация

Базилику Святого Марка защитили от наводнений на время реставрации, которая продлится до 2026 года. Январь 2024 г.
Базилику Святого Марка защитили от наводнений на время реставрации, которая продлится до 2026 года. Январь 2024 г. Авторское право Domenico Stinellis/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
By Euronews
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В известном на весь мир венецианском соборе Святого Марка началась реставрация после недавних наводнений. Предыдущие реставрационные работы проводились в XIX веке.

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В декабре по периметру установили стеклянные барьеры высотой в метр. Они предотвращают просачивание воды в здание, даже когда затапливает площадь. На сложный технически и организационно ремонт был выделен грант Министерства культуры в размере 3,3 млн евро.

Речь идёт об общественных работах на территории, которая находится в публичном доступе. Так что управление реставрацией было поручено соответствующему подразделению министества и группе частных компаний, которые начинают работу на площади (Святого Марка - прим.ред.)
Марко Зордан
архитектор и координатор работ

В атриуме собора Святого Марка из-за частых наводнений повреждены древние колонны из красного мрамора. Некоторые конструкции держатся лишь за счёт крепительных планок. Напольный камень откалывается кусками. Видны просветы в мозаике на стенах.

Разрушительное наводнение, которое произошло в Венеции в 2019 году, нанесло многомиллионный ущерб византийской базилике. Коррозию усугубляет морская вода. Она оставляет после себя частицы соли в каменной кладке. Те набухают, в материале появляются трещины, которые потом превращаются в расколы.

Внутренние стены безилики выполнены из двадцати видов камня и мрамора, уложенных в XII веке. Реставраторы погружают плиты в деминерализованную воду, которая очищает их от соли. Для укрепления самых тонких фрагментов  используется сетка из углеродного волокна.

Мы уже несколько лет боремся с водой с помощью ... воды. Мы помещаем плиты в деминерализованную воду, чтобы соль постепенно растворялась и полностью или почти полностью выводилась. Затем мы вернём их на место
Марио Пьяна
архитектор, ответственный за реставрацию базилики

Реставрацию проведут и в часовне Святого Причастия в южном трансепте собора, которая пострадала во время прилива в ноябре 2019 года. Также восстановят недостающие элементы в мозаичном полу. В этом помогут фотографические и архивные материалы начала прошлого века. Пластина под мозаикой вздулась, и около двух квадратных метров её площади сильно повреждены.

Мозаичные декорации XII-XIII веков у основания алтаря часовни будут восстановлены путём удаления с них повреждённых элементов, нейтрализации солей на плитках и их покрытие специальным водонепроницаемым раствором.

Работы должны завершиться в 2026 году.

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