В соборе Святого Марка началась реставрация

By Euronews

В известном на весь мир венецианском соборе Святого Марка началась реставрация после недавних наводнений. Предыдущие реставрационные работы проводились в XIX веке.

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В декабре по периметру установили стеклянные барьеры высотой в метр. Они предотвращают просачивание воды в здание, даже когда затапливает площадь. На сложный технически и организационно ремонт был выделен грант Министерства культуры в размере 3,3 млн евро.

Речь идёт об общественных работах на территории, которая находится в публичном доступе. Так что управление реставрацией было поручено соответствующему подразделению министества и группе частных компаний, которые начинают работу на площади (Святого Марка - прим.ред.) Марко Зордан архитектор и координатор работ

В атриуме собора Святого Марка из-за частых наводнений повреждены древние колонны из красного мрамора. Некоторые конструкции держатся лишь за счёт крепительных планок. Напольный камень откалывается кусками. Видны просветы в мозаике на стенах.

Разрушительное наводнение, которое произошло в Венеции в 2019 году, нанесло многомиллионный ущерб византийской базилике. Коррозию усугубляет морская вода. Она оставляет после себя частицы соли в каменной кладке. Те набухают, в материале появляются трещины, которые потом превращаются в расколы.

Внутренние стены безилики выполнены из двадцати видов камня и мрамора, уложенных в XII веке. Реставраторы погружают плиты в деминерализованную воду, которая очищает их от соли. Для укрепления самых тонких фрагментов используется сетка из углеродного волокна.

Мы уже несколько лет боремся с водой с помощью ... воды. Мы помещаем плиты в деминерализованную воду, чтобы соль постепенно растворялась и полностью или почти полностью выводилась. Затем мы вернём их на место Марио Пьяна архитектор, ответственный за реставрацию базилики

Реставрацию проведут и в часовне Святого Причастия в южном трансепте собора, которая пострадала во время прилива в ноябре 2019 года. Также восстановят недостающие элементы в мозаичном полу. В этом помогут фотографические и архивные материалы начала прошлого века. Пластина под мозаикой вздулась, и около двух квадратных метров её площади сильно повреждены.

Мозаичные декорации XII-XIII веков у основания алтаря часовни будут восстановлены путём удаления с них повреждённых элементов, нейтрализации солей на плитках и их покрытие специальным водонепроницаемым раствором.

Работы должны завершиться в 2026 году.