Пожар на танкере Marlin Luanda потушен, он направляется в "безопасный порт"

Танкер перевозил российскую нефть и шел из Греции в Сингапур. Он был атакован в пятницу после выхода из Красного моря, в Аденском заливе.

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Экипаж танкера Marlin Luanda с помощью индийских, американских и французских военных судов сумел в субботу ликвидировать возгорание, которое возникло в одном из грузовых отсеков после попадания противокорабельной ракеты йеменских хуситов в пятницу.

Об этом заявил оператор танкера, сингапурская компания Trafigura Group, указавшая, что сейчас он движется в сторону безопасного порта. Владельцем судна является британская компания Oceonix Services.

Сообщается, что танкер Marlin Luanda перевозил российскую нефть и шел из Греции в Сингапур. Он был атакован после выхода из Красного моря, в Аденском заливе.

Представитель хуситов Яхъя Сариа подтвердил атаку на Marlin Luanda и заявил, что это было сделано в знак солидарности с народом Палестины и в качестве ответа на "американо-британскую агрессию" в отношении Йемена.

Американские военные указали, что утром в субботу поразили до запуска еще одну противокорабельную ракету хуситов, которая была направлена в сторону Красного моря.

В ноябре на фоне войны между Израилем и ХАМАС подконтрольные хуситам Вооруженные силы Йемена объявили о планах атаковать любое судно в Красном море, которое идет под флагом Израиля или принадлежит израильской компании. Однако с тех пор атакам подвергались и суда, принадлежащие другим странам и идущие под флагами других государств.

Их деятельность привела к серьезным проблемам в мировом судоходстве и вынудила США и Великобританию предпринять ответные меры.