Жители Словакии просят больше демократии

С возвращением Роберта Фицо на пост премьер-министра в Словакии активизировалось протестное движение. Чего хотят люди? Наш корреспондент побывал на месте и рассказывает о своих впечатлениях в очередном выпуске программы "Очевидец".

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Тысячи людей приняли участие в последние недели в демонстрациях в Братиславе и других городах Словакии. Они протестуют против премьер-министра Роберта Фицо и его плана по ликвидации офиса специального прокурора, который занимается коррупцией и организованной преступностью на самом высоком уровне. В настоящее время ведомство, к примеру, занимается несколькими делами, связанными с партией самого Фицо. Еврокомиссия также выразила обеспокоенность этой инициативой премьера.

"Мы - черная дыра Европы"

"Мы здесь, чтобы выразить свою поддержку и солидарность с демократией и верховенством закона. По сути, премьер-министр коррумпирует судебную систему", - говорит один из участников акции в столице. "Мы выглядим как прекрасная демократическая страна Восточной Европы,но внутри царят преступность, олигархи. Вот почему я считаю, что Словакия - черная дыра Европы", - эмоционально рассказывает юноша с транспарантом.

Роберт Фицо в четвертый раз стал премьер-министром осенью прошлого года, возглавив коалицию левых популистов и ультранационалистов. По мнению критиков, его предвыборная кампания пронизана пророссийской, антиукраинской, антиамериканской и антииммиграционной риторикой. Стало ли его возвращение к власти реальной угрозой для демократии в Словакии?

Страна стоит на 5 месте среди 180 стран в Глобальном индексе коррупции, что, по мнению экспертов неправительственной организации Zastavme Korupciu, стало лучшим показателем за последние 10 лет. Но по мнению Ксении Макаровой, аналитика НПО, на деле гордиться нечем. "Государственная коррупция в Словакии присутствует в тех областях, на которых сосредоточен наш фонд, а именно государственные закупки, конфликт интересов политиков, когда они ставят свои собственные задачи выше общественных", - отмечает она. Премьер-министр назвал НПО "иностранными агентами, ворами и лжецами". Правительство предложило перенаправить государственное финансирование НПО на пенсионеров.

Журналисты - лжецы?

Есть претензии к Фицо и у СМИ. Ряд журналистов обвиняют премьер-министра в несправедливом отношении, уточняя, что он называл их "проститутками, змеями и сумасшедшими". Мы пытались получить уточнения в правительстве, но наткнулись на отказ в многочисленных просьбах об интервью.

Новое правительство также посылает неоднозначные сигналы по поводу войны в Украине. Премьер-министр первоначально заявил, что больше не будет поставлять оружие Киеву. Затем формулировки были смягчены, но примерно 150 тысяч живущих в Словакии украинцев беспокоятся. Мы встретились с некоторыми в штаб-квартире неправительственной организации Mareena, где беженцы изучают язык, чтобы лучше интегрироваться.

"Я немного обеспокоена тем, насколько сильно вопрос об украинцах, их интеграции отошел на второй план", - говорит директор и соучредитель НПО Михаэла Побудова. Она говорит о сокращении бюджета своего ведомства, выражая надежду, что будет услышана правительством.

Словакия тем временем готовится вернуться на избирательные участки: президентские выборы в стране назначены на 23 марта.