Словакия: Фицо возвращается к власти с ультраправыми

После победы на парламентских выборах в Словакии Роберт Фицо формирует правящую коалицию с ультраправой "Национальной партией" и левым "Гласом"

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Лидер словацкой партии «Курс – социальная демократия» Роберт Фицо добивается возвращения на пост премьер-министра. Получив от президента мандат на формирование правительства по итогам выборов, он заключил соглашение с левым объединением «Глас» и ультраправой Словацкой национальной партией.

Фицо обещает после прихода к власти прекратить военную поддержку Украины и положить конец нелегальной иммиграции. Политические оппоненты обвиняют его в симпатиях к Владимиру Путину, потворстве агрессивным националистам и насилию на почве ксенофобии.