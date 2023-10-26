Словакия прекращает выделение военной помощи Украине

By Euronews

Словакия прекратит военную поддержку Украины и сконцентрируется на мирном процессе, об этом заявил новый премьер-министр страны Роберт Фицо

РЕКЛАМА

Словакия больше не будет оказывать военную помощь Украине, об этом заявил новый премьер-министр страны Роберт Фицо во время выступления перед членами парламентского комитета по европейским делам перед саммитом лидеров в Брюсселе.

"Мы поддерживаем гуманитарную и гражданскую помощь Украине — это будет официальная политика моего правительства. Не будем поставлять Украине никакого оружия", — заявил Фицо.

Ранее Фицо отмечал, что военная помощь лишь продлевает конфликт и страдания мирного населения. По его словам, сейчас нужно бросить все силы на мирный процесс.

Прекращение военной поддержки Киева было одним из предвыборных обещаний Фицо, партия которого "Курс – социальная демократия" победила на недавних парламентских выборах. Накануне Фицо официально вступил в должность премьер-министра Словакии.

Накануне, еще до решения о прекращении военной поддержки Киева, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Фицо с вступлением в должность, отметив, что "сильная Словакия нужна, в частности, для поддержки Украины".