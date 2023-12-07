Сербия: снег на курортах выпал раньше, но оказался дороже

By Euronews

Сербские любители горных лыж недолго радовались раннему снегу - пока не увидели цены на ски-пассы и жилье

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Ранний снег не застал врасплох горнолыжные курорты Сербии. Копаоник с готовностью открыл сезон до наступления настоящей зимы и уже принимает гостей. Ранний снег быстро тает, но еще больше туристов огорчают цены, которые в этом году даже выше, чем на самых знаменитых альпийских курортах.

Горан Михайлович, "Горнолыжные курорты Сербии": "Надеюсь, что долгосрочные прогнозы верны и в этом году будет холоднее. Это очень важно для нас, чтобы иметь условия для искусственного оснежения, потому что центр на 95 процентов покрывается искусственным снегом. Важно, чтобы температура была ниже нуля и мы не зависели от естественного снега".

Лыжников много уже сейчас, в прошлое воскресенье сербский курорт посетили 13 тысяч человек.

"К сожалению, из-за этих цен на ски-пассы, а также на проживание в отелях, да еще без питания, в этом году мы поедем кататься во Францию. У меня трое детей, которые катаются на лыжах, и в этом году мы едем во Францию. Для нас всех билет на автобус туда-обратно, проживание и ски-пасс на шесть дней в Лез-Оре обойдется в 1360 евро! Здесь нам этого не хватит", - жалуется этот мужчина.

Энес Радетинац, Euronews Сербия: "Как вы можете видеть позади меня, на горе еще недостаточно снега, поэтому его производят искусственно. Но это не помешало ценам на ски-пассы и проживание подняться на 25 процентов".

Многие сербские лыжники утверждают, что в Словении более доступные цены, а ее горнолыжные курорты находятся не так далеко от Сербии.

"Мы здесь питаемся сами, жилье очень дорогое, ски-пасс дорогой, прокат лыж, все дорого", - рассказывает этот молодой человек.

"Меня беспокоит, что снег немного подтаял, но ничего, будет еще", - говорит этот парень.