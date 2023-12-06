By Shlomo Roiter Jesner

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Мнение: правление ХАМАС в Газе может закончиться из-за стратегического просчёта боевиков, но главный вопрос в том, что будет после, пишет Шломо Ройтер Джеснер.

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7 октября боевики ХАМАС потрясли весь мир, совершив теракты в Израиле, которые уже называют самым страшным актом насилия против евреев со времён Холокоста.

Жестокое нападение, в ходе которого были захвачены более 240 заложников и убиты порядка 1200 мирных жителей, спровоцировало военный ответ ЦАХАЛ, более мощный, чем могли предположить члены руководящего звена ХАМАС. Нынешние события в секторе Газа показывают всю серьёзность стратегического просчёта, допущенного экстремистской группировкой.

Хотя правление ХАМАС в Газе никогда не вызывало восторга в Израиле, многие рассматривали его как лучший из имеющихся плохих вариантов.

События 7 октября полностью изменили риторику: Израиль, США и многие европейские союзники теперь согласны с тем, что продолжение правления ХАМАС в палестинском анклаве неприемлемо в долгосрочной перспективе как для Израиля, так и для всего региона.

После атаки на юг Израиля премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением о том, что "ХАМАС развязал жестокую и злобную войну".

"То, что произошло 7 октября, беспрецедентно для Израиля, и я позабочусь о том, чтобы это не повторилось", – добавил он.

Статус-кво изменится раз и навсегда?

Каждые несколько месяцев происходили относительно небольшие стычки между ХАМАС и еврейским государством по тому или иному поводу.

Последней крупной эскалацией до 7 октября была операция "Щит и стрела" в мае 2023 года, в ходе которой Израиль ликвидировал трёх высокопоставленных боевиков палестинского "Исламского джихада", после чего последовал ракетный обстрел из Газы и целенаправленные ограниченные ответные действия ЦАХАЛ.

Как и во время предыдущих подобных эпизодов, всё закончилось соглашением о прекращении огня, которое подразумевало сохранение власти ХАМАС.

Правительство Нетаньяху теперь считает своим долгом подчеркнуть, что недопустимо, чтобы экстремисты ХАМАС оставались у власти в Газе. Ситуация, существующая с 2006 года, должна измениться раз и навсегда.

Незначительные конфликты и то, что Израиль по умолчанию признал контроль ХАМАС над Газой, свидетельствовали о существовании некоего равновесия: Израиль воздерживался от широкомасштабных военных операций, а ХАМАС не совершал злодеяний, сопоставимых по масштабам с атакой 7 октября. Шломо Ройтер Джеснер президент Кембриджского форума по Ближнему Востоку и Северной Африке

"Глава политбюро" ХАМАС Исмаил Хания во время демонстрации в лагере беженцев Джебалия, на севере сектора Газа, апрель 2006 года. KHALIL HAMRA/AP

В 2005 году, согласно Плану одностороннего размежевания, Израиль вывел свои войска из Газы, а также эвакуировал 21 поселение, где проживали 8 000 израильских граждан. 3000 военнослужащих ЦАХАЛ выводились постепенно, вслед за "релокацией" поселенцев. В результате израильского размежевания контроль над сектором Газа остался у движения ФАТХ во главе с палестинским президентом Махмудом Аббасом и премьер-министром Ахмедом Куреи.

Однако в 2006 году в результате последних на сегодняшний день выборов на палестинских территориях к власти пришёл ХАМАС, который силой установил полный контроль над Газой, административно отрезав её от Палестинской автономии.

Незначительные конфликты и то, что Израиль по умолчанию признал контроль ХАМАС над Газой, свидетельствовали о существовании некоего равновесия: Израиль воздерживался от широкомасштабных военных операций, а ХАМАС не совершал злодеяний, сопоставимых по масштабам с атакой 7 октября.

Это непростое равновесие было нарушено стратегическим просчётом ХАМАС, который вполне может завершиться политической инкорпорацией сектора Газа в Палестинскую автономию в той или иной форме.

Иран и его сателлиты отвернулись от ХАМАС

Главная слабость ХАМАС заключалась в его зависимости от поддержки Ирана и, в частности, его региональных прокси – "Хезболлах" в Ливане и йеменских хуситов.

Уже в первые дни войны внешняя поддержка, на которую мог рассчитывать ХАМАС, вызывала большие сомнения, а масштабы ответных действий Израиля, а также решительный настрой Вашингтона и европейских столиц дали понять, что, несмотря на вероятные заверения в обратном, Иран не намерен подвергать себя риску.

Сразу после терактов 7 октября министр обороны США Ллойд Остин приказал направить в Средиземное море ударную группу, в состав которой входит USS Gerald R Ford, крупнейший авианосец в мире, с целью сдержать Иран от вступления в конфликт.

Военнослужащие ЦАХАЛ обнимаются на фоне фотографий людей, убитых или взятых в плен боевиками ХАМАС на месте проведения музыкального фестиваля Supernova, декабрь 2023 года. AP Photo/Ariel Schalit

Как бы то ни было, "Хезболлах" не мог оставаться в стороне, что привело к регулярным ракетным обстрелам северной части Израиля и даже к сообщениям о попытках проникновения с воздуха.

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Однако, несмотря на сотни тысяч ракет, которыми, по некоторым данным, располагают ливанские боевики, масштаб каждой отдельной атаки был таков, что нельзя было ожидать, что они втянут Израиль в полномасштабный конфликт.

Но не стоит тешить себя иллюзиями. Решение "Хезболлах" не открывать полноценный второй фронт на северной границе Израиля не было случайностью или проявлением сдержанности.

Если бы Тегеран захотел, он мог бы легко обострить ситуацию с помощью шиитской группировки, которую он "реанимировал" после Второй ливанской войны с Израилем в 2006 году.

Скорее, именно понимание того, что международное сообщество и, в частности, Соединённые Штаты, которые входят в предвыборный период и поэтому более внимательны к решениям, которые могут быть восприняты как недостаточно "произраильские", предоставили Израилю пространство для манёвра, заставило руководство Ирана отстраниться от текущего конфликта.

То, что статус-кво, действующий с 2006 года, не может продолжаться, теперь очевидно для всех вовлечённых сторон.

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Предлагаемые решения в лучшем случае слишком оптимистичны, в худшем – наивны

Хотя недавнее перемирие, достигнутое при посредничестве Катара и позволившее освободить более сотни заложников, удерживаемых ХАМАС, в обмен на выход из тюрем палестинских заключённых, вселило определённый оптимизм и веру в то, что война скоро закончится, теперь ясно, что она далека от завершения. Показательно, что дискуссия в СМИ уже переходит к вопросу о будущем устройстве Газы после поражения ХАМАС.

Некоторые публичные спикеры предлагают переходный период, в течение которого сектор Газа будет находиться в руках международного органа под эгидой ООН, пока инфраструктура и общественные службы анклава будут восстанавливаться после пятнадцати лет запустения, а затем контроль над Газой вернётся к Палестинской автономии.

Эта идея нереалистична по многим причинам, главная из которых – невозможность полагаться на ООН в обеспечении стабильной ситуации в сфере безопасности, особенно в свете того, как группировка "Хезболлах" смогла укрепиться в Ливане под бдительным присмотром Временных сил ЮНИФИЛ.

Разрушения в городе Газа после вступления в силу временного прекращения огня между Израилем и ХАМАС, 24 ноября 2023 года. AP Photo/Mohammed Hajjar

Другие утверждают, что этот сценарий даёт Израилю и Палестинской автономии возможность вновь сесть за стол переговоров и рассмотреть возможность заключения мирного соглашения или даже возвращения к решению о создании двух государств.

В Израиле эту точку зрения разделяют такие политики, как лидер оппозиции Яир Лапид, который заявил, что "в конечном итоге лучше всего, чтобы Палестинская национальная автономия вернулась в Газу".

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"Это не идеально, – продолжил он, – но, на мой взгляд, лучшей стратегией выхода из конфликта была бы поддержка международного сообщества, чтобы помочь [ПНА взять Газу под свой контроль]".

Отсутствие лидерства (президенту Махмуду Аббасу 88 лет, он болен и не имеет очевидного преемника), а также недостаточная легитимность ПНА среди самих палестинцев делают эту перспективу, мягко говоря, слишком оптимистичной.

Будущее Нетаньяху тоже под вопросом

Помимо обещания покончить с правлением ХАМАС в Газе и несмотря на возможность сделать это, открывшуюся благодаря грубому просчёту боевиков, Нетаньяху и его министры ещё не определились с тем, каким они хотят видеть будущее палестинского анклава после ХАМАС.

Застигнутое врасплох нападением 7 октября, в ходе которого, казалось бы, непробиваемая израильская граница была с лёгкостью прорвана, правительство Нетаньяху больше не может надеяться обеспечить своё долголетие только обещанием "безопасности".

И хотя почти наверняка Биньямин Нетаньяху вскоре будет отстранён от руководства "Ликудом", как только ситуация в сфере безопасности станет достаточно стабильной для проведения гонки за лидерство в партии, далеко не очевидно, что нынешнее израильское правительство имеет хоть малейшее представление о том, что с ним произойдёт, не говоря уже о том, что последует за неизбежным окончанием господства ХАМАС в секторе Газа.

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Шломо Ройтер Джеснер – президент и соучредитель Кембриджского форума по Ближнему Востоку и Северной Африке. Он также является генеральным директором лондонской компании F&R Strategy Group, занимающейся геополитическим консалтингом на стыке политики и бизнеса.

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