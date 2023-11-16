Немецкая полиция преследует "экстремистов", поддерживающих "Хезболлах"

By Euronews и AFP

Власти Германии принимают меры по пресечению деятельности сторонников исламистских группировок на фоне роста антисемитизма в обществе

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Несколько сотен сотрудников немецкой полиции провели в четверг по всей стране обыски, направленные против исламистской организации, подозреваемой в поддержке шиитского движения "Хезболлах". Об этом сообщило министерство внутренних дел Германии.

"Сейчас, когда многие евреи чувствуют себя в особой опасности, мы не приемлем исламистскую пропаганду, антисемитские и антиизраильские кампании", - говорится в заявлении главы МВД Нэнси Фезер.

Полицейская операция была направлена против Исламского центра Гамбурга (IZH) и еще пяти организаций. Все они подозреваются в поддержке "Хезболлах", официально запрещенной в Германии как террористической организации в апреле 2020 года.

Обыски были проведены на 54 объектах в семи регионах Германии.

Как говорится в заявлении МВД, деятельность IZH направлена на распространение "революционной концепции" теократического иранского режима, которая предположительно, "противоречит конституционному строю Германии".

В частности, IZH контролирует мечеть Имама Али в Гамбурге. Внутренняя разведка Германии подозревает, что оттуда IZH "оказывает сильное влияние" на другие мечети и объединения "вплоть до полного захвата".

Полицейские у мечети Имама Али в Гамбурге Daniel Bockwoldt/(c) Copyright 2023, dpa

Движение имеет явную "антисемитскую и антиизраильскую направленность", которая "пропагандируются через различные каналы СМИ", добавили в министерстве.

Власти Гамбурга уточнили, что обыски проводились с целью сбора доказательств для запрета ассоциации IZH, которая уже несколько лет находится в поле зрения властей. Недавно ее вице-президент был выслан из Германии.

"Чем быстрее IZH полностью исчезнет из Гамбурга, тем лучше, и сегодняшние действия еще на шаг приблизили нас к этой цели", - говорится в заявлении регионального министра внутренних дел Гамбурга Энди Гроте.

Аресты происходят на фоне все более заметных проявлений антисемитизма, которые дали о себе знать после кровавой бойни, устроенной ХАМАС в Израиле 7 октября и унесшей более 1000 жизней. Неделю назад канцлер Германии Олаф Шольц, отмечая 85-ю годовщину нацистского погрома "Хрустальная ночь", пообещал защитить евреев в Германии.

Германия и многие другие страны опасаются, что нынешний конфликт в Израиле и Палестине перерастет в региональный пожар, в частности, из-за действий "Хезболлах" в Ливане. С начала войны между Израилем и ХАМАС происходят ежедневные перестрелки в приграничной зоне на севере еврейского государства.