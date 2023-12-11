Нетаньяху призывает ХАМАС к капитуляции

By Euronews

Премьер-министр Израиля призывает ХАМАС сдаться, боевики заявляют, что ни один заложник не уйдет живым, если не будут выполнены требования группировки

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"Все кончено", - заявил премьер-министр Израиля палестинским боевикам, призвав их сдаться. "Потребуется еще какое-то время, война в самом разгаре, но это начало конца для ХАМАС", - уверен Биньямин Нетаньяху.

Израильские военные утверждают, что каждый день десятки боевиков сдаются в плен.

ХАМАС, со своей стороны, отказывается от капитуляции. Военное крыло движения, "Бригады аль-Кассама", заявило, что ни один заложник не уйдет живым, если не будут выполнены требования группировки, в частности - об освобождении палестинских заключенных.

Накануне ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира батальона ХАМАС "Шеджайя" Эмада Крикае в результате израильского авиаудара.

Он возглавил подразделение неделю назад, а ранее занимал должность заместителя командира батальона и отвечал за обучение операторов противотанковых ракетных комплексов. Батальон "Шеджайя" ответственен за многие теракты в секторе Газа, в том числе за удар в 2011 году ракетой по гражданскому автобусу в кибуце Нахаль-Оз.

Тем временем Армия обороны Израиля в ходе боев с ХАМАС в секторе Газа потеряла еще четверых военнослужащих. Как говорится в сообщении армейской пресс-службы, они погибли в южной части сектора Газа. Таким образом, с начала наземной операции в конце ноября ЦАХАЛ потерял 102 человека убитыми, еще свыше 550 получили ранения.

ВОЗ призывает немедленно обеспечить доступ в Газу

В воскресенье в Женеве Всемирная организация здравоохранения приняла резолюцию, призывающую обеспечить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ в Газу.

Тедрос Аданом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ: "Я вновь заявляю, что в нынешних условиях устойчивая гуманитарная помощь в необходимых масштабах просто невозможна. Без прекращения огня нет мира, а без мира нет помощи".

По данным Всемирной продовольственной программы, население Газы, где продолжаются боевые действия, фактически голодает, а более 80% семей не имеют доступа к продовольствию в достаточном объеме.

Власти управляемого ХАМАС анклава утверждают, число погибших с начала войны достигло 18 тысяч.