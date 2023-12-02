Израиль и США обвиняют ХАМАС в возобновлении боевых действий

В течение ночи Армия обороны Израиля проводила операции в Газе. Боевые действия ведутся в районе Хан-Юниса. США и Израиль обвиняют в срыве перемирия ХАМАС.

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Армия обороны Израиля в ноччь на субботу провела несколько операций против ХАМАС и других палестинских группировок в секторе Газа, после того как в пятницу не удалось продлить режим прекращения огня.

Сообщается, что активные боевые действия идут на юге Газы, в районе города Хан-Юнис. Израильские СМИ со ссылкой на источники в ЦАХАЛ передают, что в Хан-Юнисе находится часть руководства ХАМАС.

Соединенные Штаты и Израиль обвиняют лидеров группировки в срыве перемирия. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пауза в боевых действиях закончилась, потому что "ХАМАС отказался от взятых на себя обязательств". По его словам, боевики возобновили ракетные обстрелы Израиля еще до окончания режима прекращения огня.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отметили, что группировка не выполнила часть обязательств по освобождению заложников.

В ХАМАС вину за возобновление боевых действий возлагают на Израиль, который, как говорится в опубликованном группировкой заявлении, якобы "отказался от всех предложений". В группировке уверяют, что у них "не осталось женщин и детей, которых нужно освободить".

По данным Министерства здравоохранения Газы, после возобновления боевых действий в секторе погибли около 180 мирных жителей.

Палестинское общество Красного Полумесяца сообщает, что въезд автотранспорта с гуманитарной помощью из Египта в сектор Газа прекращён с 1 декабря. В Израиле заверяют, что помощь будет доставляться в Газу, однако количество грузовиков будет сокращено до нескольких десятков в день.

Перемирие между Израилем и ХАМАС действовало с 24 ноября.