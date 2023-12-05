Россия и Иран подписали декларацию о противодействии санкциям

By Euronews

Седьмого декабря в Москве должна состояться встреча президентов России и Ирана. В преддверии переговоров главы МИД двух стран подписали декларацию о противодействии и санкциям.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир-Абдоллахиан объявили о подписании декларации о средствах противодействия и компенсирования негативных последствий санкций.

Встреча глав внешнеполитических ведомств России и Ирана состоялась в преддверии переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Эбрахима Раиси. Они пройдут в Москве 7 декабря.

Иран подвергается жестким санкциям, связанным, в частности, с его ядерной программой, в то время как западные санкции в отношении России были введены в связи с аннексией Крыма и усилены после полномасштабного вторжения в Украину.