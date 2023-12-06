Время – пытка. Семьи израильских заложников живут в неведении

By Euronews и AP

Спустя почти два месяца после кровавой резни 7 октября многие израильтяне ничего не знают о судьбе своих близких. Родственники Ханана Яблонки восстановили по записям с камер последние мгновения перед предполагаемым похищением. А семья Лиэль Хецрони устроила прощание у пустой могилы.

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7 октября, когда боевики ХАМАС напали на юг Израиля, Ханан Яблонка был на музыкальном фестивале Supernova.

Четверо его друзей погибли в ходе кровавой бойни, что стало с самим Хананом до сих пор остаётся загадкой. Телефон 42-летнего израильтянина был найден в изрешечённой пулями машине, на которой он и его товарищи пытались бежать, но с тех пор о нём ничего не известно.

Ханан – один из десятков людей, которые всё ещё числятся пропавшими без вести после терактов ХАМАС, унёсших жизни порядка 1200 человек. Более 130 заложников до сих пор удерживаются боевиками.

Родственники Ханана, как и множество израильских семей, живут в постоянном ужасе.

Фотографии людей, убитых и взятых в плен ХАМАС вывешены на месте, где проходил фестиваль Supernova. Израильские диджеи приехали почтить память жертв теракта. Ohad Zwigenberg/The AP

"Он жив или мёртв? Где его тело? Может быть, он в Газе. Может быть, он ранен, может быть, в него стреляли", – сказала в интервью AP племянница Ханана Яблонки.

Получить чёткие ответы о местонахождении людей и количестве погибших было и остаётся непростой задачей. В ноябре военные без каких-либо объяснений скорректировали данные о погибших, снизив оценку числа жертв с более чем 1400 до примерно 1200 человек.

Израильские официальные лица сообщили агентству AP, что судьба десятков людей до сих пор неизвестна, но не ответили на многочисленные просьбы прокомментировать, почему так долго не удаётся установить их личности и почему число убитых было пересмотрено.

В ЦАХАЛ объявили, что привлекли к операции археологов, чтобы те применили методы раскопок, используемые на обгоревших и повреждённых древних объектах, для идентификации жертв. На данный момент эксперты помогли опознать по меньшей мере 10 человек.

Некоторые люди, которых первоначально считали захваченными в плен, к сожалению, были объявлены погибшими. В эту группу входит Вивиан Сильвер, израильская активистка движения за мир канадского происхождения, семья которой только недавно получила извещение о том, что она была убита.

Но бывают и обратные случаи: те, кого по ошибке признали погибшими во время резни 7 октября, оказались в плену у боевиков. Девятилетняя Эмили Хэнд из кибуца Беэри была одной из них, её освободили на прошлой неделе.

Тела погибших в результате беспрецедентной атаки ХАМАС отправляют на опознание, военная база в Рамле, Израиль, 13 октября 2023 года. Francisco Seco/The AP

Военная базе Шура в центре Израиля сейчас превращена в морг для идентификации жертв. По словам судебно-медицинских экспертов, последний этап их работы невыносимо труден: приходится просеивать обугленные кости, что значительно усложняет процесс извлечения и сопоставления образцов ДНК.

Гила Кахила Бар-Гал – эксперт по "палео-ДНК", которая добровольно помогает сотрудникам Национального института судебной медицины. По её словам, на идентификацию обгоревших костей может уйти в два раза больше времени.

Племянница Ханана Яблонки считает, что её дядя всё ещё жив. Благодаря видеозаписям, текстовым сообщениям и телефонным звонкам семье удалось собрать воедино последние несколько часов перед его предполагаемым похищением.

Отец двоих детей любил электронную музыку, при этом, по словам родных, семья не знала, что он поехал на фестиваль, и только когда 7 октября он не вышел на связь, они начали беспокоиться, звонить в полицию, просматривать социальные сети.

Родственники выставили в комплексе "Кохав ха-Ям" личные вещи участников фестиваля Supernova, 19 ноября 2023 года. Christopher Furlong/Getty Images

Незадолго до 7 утра по местному времени один из друзей Ханана позвонил из машины в службу спасения Израиля, сообщив, что ведётся стрельба.

На одной из видеозаписей с камер наблюдения, полученной семьёй и попавшей в распоряжение журналистов AP, видно, как мужчина, в котором семья признала Ханана Яблонку, находится на заполненной парковке фестиваля, в какой-то момент приседая за машиной.

В текстовых сообщениях, которые две его подруги успели отправить семьям, говорилось, что они пытаются бежать и что за рулём – Ханан.

По словам его племянницы, машину нашли недалеко от кибуца Мефальсим, в нескольких километрах от места проведения фестиваля, а рядом с ней – тела четверых друзей её дяди. Никаких следов Ханана, включая следов крови, обнаружено не было.

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По словам Сары Дэвис, представителя Международного комитета Красного Креста, стресс и тревога от незнания того, что случилось с близким человеком, наносят огромный психологический и эмоциональный ущерб.

"В голове членов семьи проносятся бесчисленные сценарии. Они представляют себе самое худшее и не могут ничего с этим поделать", – пояснила она.

Демонстрация работников здравоохранения перед зданием Международного комитета Красного Креста в Лондоне. Kin Cheung/The AP

С 12-летней Лиэль попрощались у пустой могилы

В начале ноября семья 12-летней Лиэль Хецрони положила в гроб её одежду, личные вещи и пепел с того места, где, по их мнению, девочка была убита, и похоронила её вместе с её братом-близнецом и тётей.

Все трое оказались заперты в доме с другими жителями кибуца Беэри во время многочасового противостояния между ХАМАС и израильскими солдатами, закончившегося взрывом, в результате которого погибли почти все, кто находился внутри.

Хотя останки брата и тёти Лиэль были быстро опознаны, в течение нескольких недель не было обнаружено никаких следов девочки, поясняет Саги Шифрони, двоюродный брат Лиэль.

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Вскоре после того, как пустой гроб был предан земле, армия сообщила семье, что была найдена одна из костей девочки.

"Мы и так это знали, а теперь получили подтверждение, – говорит Саги, – это конец".