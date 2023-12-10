Танки ЦАХАЛ в центре Хан-Юниса

Армия обороны Израиля усиливает давление на юг сектора Газа. Местных жителей призывают бежать из Хан-Юниса и его окрестностей.

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Израильские танки с боями пробились к центру Хан-Юниса в ходе нового штурма южной части сектора Газа. Как пишет Reuters, во втором по величине городе анклава гремят взрывы, слышится пулемётная стрельба. Местные жители сообщают о снайперах на крышах домов.

Наземные операции сопровождаются мощными израильскими авиаударами.

Группировка "Исламский джихад" утверждает, что её боевики ведут перестрелки с ЦАХАЛ в этом районе.

Столкновения между израильскими военными и ХАМАС продолжаются в других частях. Обе стороны сообщили о тяжёлых боях на севере сектора, где, как ранее заявлял Израиль, его войска уже провели успешную "зачистку".

В армии сообщили, что с начала боевых действий израильские ВВС поразили более 22 тысяч целей.

Число жертв растёт

По последним данным Минздрава ХАМАС, которые невозможно проверить, с начала войны погибли порядка 18 тысяч палестинцев. При этом не делается различия между мирными жителями и комбатантами.

Армия обороны Израиля запустила новый веб-сайт, на котором обновляется информация на иврите о количестве погибших и раненых военнослужащих. Согласно этим данным, в ходе наземного наступления погибли около сотни солдат.

"Целое поколение рискует радикализироваться"

Премьер-министр Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани заявил, что посреднические усилия будут продолжены, чтобы остановить войну и освободить всех заложников, но, "к сожалению, мы не видим той готовности [к урегулированию], которую мы видели в предыдущие недели".

Война рискует привести к радикализации целого поколения на Ближнем Востоке, добавил высокопоставленный посредник.

"Ни один заложник не будет освобождён" вне списков обмена

В офисе Биньямина Нетаньяху считают, что боевики удерживают 117 живых заложников, а также останки 20 человек, погибших в плену или во время атаки 7 октября.

У Израиля "нет шансов" вернуть заложников, не обменяв их на палестинских заключённых, заявил в воскресенье представитель "Бригад Аль-Кассам", вооружённого крыла ХАМАС.

Гуманитарная ситуация

Население Хан-Юниса бежит в Аль-Муваси – открытую местность на побережье – и в приграничный Рафах, где, по словам израильских военных, в воскресенье действовало 4-часовое гуманитарное окно.

ЦАХАЛ отчитался о том, что у гражданских есть подробные инструкции по эвакуации.

По данным палестинского Красного Полумесяца, около ста грузовиков с едой, водой и медикаментами смогли въехать в сектор Газа через КПП "Рафах".

"Система здравоохранения Газы поставлена на колени и разрушается", – заявил в воскресенье глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на открытии специальной сессии в Женеве, посвященной гуманитарной ситуации на палестинских территориях.