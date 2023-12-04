Йеменские хуситы атаковали "израильские" суда в Красном море

По меньшей мере три коммерческих судна в Красном море получили повреждения в результате атаки йеменских хуситов.

РЕКЛАМА

Несколько грузовых судов подверглись атакам со стороны йеменских хуситов в Красном море, сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США.

В сообщении говорится, что ракеты были выпущены с территории Йемена, подконтрольной хуситам.

Представитель военного крыла хуситов Яхья Сери подтвердил, что группировка "Ансар Аллах" нанесла удары по судам Unity Explorer и Number 9, добавив, что она продолжит атаковать "израильские суда", пока Тель-Авив не прекратит боевые действия в секторе Газа.

Незначительные повреждения в результате попадания ракет получили как минимум три грузовых судна. Дислоцированный в Красном море американский военный корабль USS Carney оказал им помощь и сбил по меньшей мере три ударных беспилотника, запущенных из Йемена.

Власти Израиля сообщили, что ни одно из судов, подвергшихся нападению, не является израильским, и обвинили Иран в том, что он стоит за действиями йеменских хуситов.

В Пентагоне подчеркнули, что подобные атаки представляют прямую угрозу международной торговле и морской безопасности.