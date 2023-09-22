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Удар по штабу Черноморского флота России в аннексированном Севастополе

Кадр из видео последствий удара по штабу Черноморского флота России в Севастополе
Кадр из видео последствий удара по штабу Черноморского флота России в Севастополе Авторское право Crimean Telegram channel via AP
By Андрей Позняков
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Один человек пропал без вести в результате удара ВСУ по главному зданию российских военных в Крыму.

Украина подтвердила, что нанесла удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поблагодарил лётчиков.

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Российское министерство обороны сообщило о пропаже без вести по меньшей мере одного военнослужащего в результате атаки. Повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Российские издания сообщают как минимум о шести пострадавших.

Россия, в свою очередь, нанесла удары по меньшей мере по пяти областям Украины, в том числе по Киеву. Есть раненые. В Черкассах разрушено здание гостиницы и загорелся рынок. В Харьковской области повреждён склад, есть разрушения в нескольких районах украинской столицы.

Прокуратура Украины сообщает о неоднократных обстрелах Херсона из артиллерии в ночь на пятницу и утром. Под ударами оказались многоквартирный дом и общежитие. Погибли по меньшей мере три мирных жителя, пятеро ранены.

Российское министерство обороны в своих сводках заявляет только об ударах по военным целям и об убийстве военнослужащих ВСУ.

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