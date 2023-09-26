МО РФ показало кадры с адмиралом Соколовым

By Euronews

Силы специальных операций Украины заявили, что уточняют информацию

Министерство обороны России опубликовало кадры с заседания коллегии ведомства, на которых присутствует адмирал Виктор Соколов, командующий Черноморским флотом.

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Ранее Киев сообщал, что адмирал погиб в результате ракетного удара по штабу флота в Севастополе. Вместе с ним, по украинским данным, погибли ещё 33 российских офицера, более ста получили ранения.

Теперь Силы специальных операций Украины заявляют, что проверяют информацию. В России официально судьбу адмирала не комментируют. В минобороны после ракетной атаки по штабу флота подтвердили гибель одного военнослужащего, в Кремле от комментариев отказались, переадресовав вопрос военным.