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МО РФ показало кадры с адмиралом Соколовым

Виктор Соколов на кадрах с заседания коллегии МО РФ
Виктор Соколов на кадрах с заседания коллегии МО РФ Авторское право Кадр из видео МО РФ via AP
By Euronews
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Силы специальных операций Украины заявили, что уточняют информацию

Министерство обороны России опубликовало кадры с заседания коллегии ведомства, на которых присутствует адмирал Виктор Соколов, командующий Черноморским флотом.

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Ранее Киев сообщал, что адмирал погиб в результате ракетного удара по штабу флота в Севастополе. Вместе с ним, по украинским данным, погибли ещё 33 российских офицера, более ста получили ранения.

Теперь Силы специальных операций Украины заявляют, что проверяют информацию. В России официально судьбу адмирала не комментируют. В минобороны после ракетной атаки по штабу флота подтвердили гибель одного военнослужащего, в Кремле от комментариев отказались, переадресовав вопрос военным.

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