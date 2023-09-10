Скандал с поцелуем: Рубиалес заявляет, что подаст в отставку

By euronews

Луис Рубиалес, отстраненный ФИФА за поцелуй, навязанный испанской футболистке Дженни Эрмосо, в воскресенье объявил о своей отставке.

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес, оказавшийся в центре скандала после поцелуя Дженни Эрмосо - "эмоциональный жест", по его словам, тогда как сама Эрмосо подала на него в суд, - заявил в воскресенье, что покидает свой пост.

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"Что касается моей отставки, да, я сделаю это, да, потому что я не могу продолжать свою работу", - сказал он в интервью английскому тележурналисту Пирсу Моргану.

Ранее Рубиалес решительно отказывался подавать в отставку, несмотря на то, что его жест был дезавуирован как футбольными инстанциями на уровне страны и международными, так и игроками женской и мужской сборных Испании по футболу.