By Euronews и EFE

Мать Рубиалеса заявила испанскому информационному агентству EFE, что будет находиться в церкви "днем и ночью" и объявляет голодовку "на неопределенный срок, пока не восторжествует справедливость".

Через неделю после того, как президент Королевской испанской федерации футбола Луис Рубиалес поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо на церемонии награждения победительниц женского чемпионата мира, его отстранили от должности, а тренерский штаб сборной подал в отставку в знак протеста против его действий. Репутация футбольного чиновника подорвана, его будущее в федерации туманно.

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В отчаянной попытке защитить своего сына Анхелес Бехар, мать Луиса Рубиалеса, заперлась в церкви городка Мотриль на юге Испании и объявила голодовку.

Она, по ее словам, не прекратит свою акцию протеста до тех пор, пока власти не остановят "бесчеловечную и жестокую травлю, которую развязали против сына".

После ухода священника женщина осталась в приходской церкви вместе со своей сестрой.

Мать Рубиалеса попросила Дженнифер Эрмосо "говорить правду" и "придерживаться той версии, которая была у нее вначале".

Президента Испанской футбольной федерации раскритиковали также за то, что за несколько минут до поцелуя Эрмосо в губы он схватил себя за пах, выразив, таким образом, радость от победы испанской команды над англичанками после финального свистка в решающем матче турнира.

"Рубиалес больше не может руководить испанским футболом", - выразила мнение министр финансов Мария Хесус Монтеро, через день после того, как ФИФА временно отстранила его на 90 дней.

"Мы достаточно натерпелись, своим недопустимым поведением он испортил нам радость от победы", - заявила министр.

Главный тренер сборной Хорхе Вильда и Дженнифер Эрмосо на пресс-конференции Alessandra Tarantino/AP

ФИФА приняла меры в отношении Рубиалеса после того, как он отказался уйти в отставку и демонстративно заявил на экстренном заседании испанской футбольной федерации, что стал жертвой "охоты на ведьм" со стороны "фальшивых феминисток".

Кроме того, Рубиалес заявил, что Эрмосо дала согласие на поцелуй в губы.

Футболистка ответила, что это ложь и обвинила федерацию в том, что та пытается оказать на нее давление, чтобы замять скандал.

В испанской футбольной федерации считают, что девушка лжёт, подкрепляют свои доводы фотосвидетельствами и грозят обратиться в суд.

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Принимая решение об отстранении Рубиалеса, представитель ФИФА Хорхе Паласио обязал его и ассоциацию не вступать в контакт с Эрмосо.